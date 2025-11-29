Deviza
EUR/HUF381.53 0% USD/HUF329.06 0% GBP/HUF435.73 0% CHF/HUF409.84 0% PLN/HUF90.05 0% RON/HUF74.91 0% CZK/HUF15.81 0% EUR/HUF381.53 0% USD/HUF329.06 0% GBP/HUF435.73 0% CHF/HUF409.84 0% PLN/HUF90.05 0% RON/HUF74.91 0% CZK/HUF15.81 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
orosz-ukrán háború
energetikai infrastruktúra
dróncsapás
Kijev

Moszkva dűlőre vinné a dolgot, iszonyatos dróncsapást mértek a reggel Kijevre, nincs áram, akadozik a vízellátás, rettegnek az emberek

Szombat reggel minden korábbinál nagyobb támadást szenvedett el Kijev. A dróncsapások és a rakétatámadások következtében nincs áram, akadozik a vízellátás.
D. GY.
2025.11.29., 10:20

Iszonyatos dróncsapások és rakétatámadás érte Kijevet szombat reggel. A város számos kerületében áramszünet van, akadozik a vízellátás is. 

Kijev dróncsapások
A Kijevet ért reggeli orosz dróncsapások után nincs áram és korlátozzák a vízellátást / Fotó: Hans Lucas via AFP

A hírt a város polgármestere, Vitalij Klicsko polgármester közölte. Hozzátette, hogy a város nyugati része áram nélkül van. A mérnökök dolgoznak a következmények elhárításán.

Ezenkívül rakétatöredékek hullottak egy kilencemeletes épület udvarára a Darnytskyi negyedben. Tűz ütött ki a hatodik emeleten. A főváros más kerületeiben is voltak találatok, de a tüzet már eloltották. Ugyanakkor csökkentették a víznyomást a főváros jobb partján található lakóépületek vízellátó rendszereiben. Jelenleg két halálos áldozatról és 15 sérültről tudni, köztük egy gyermekről, akit kórházba szállítottak.

Dróncsapások az energetikai infrastruktúra ellen

Moszkva 2022 óta rendszeresen hajt végre nagyszabású támadásokat Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen, de az idei ősz legutóbbi hadjárata különösen súlyos helyzetbe hozta az ukrán városokat, köztük Kijevet, ahol a legsúlyosabb áramszünetek idején a háztartások némelyike naponta mindössze nyolcórányi áramot kap.

 A főváros sugárútjait most a generátorok fülsiketítő zaja és a dízelgőz szaga tölti be,  az emberek éjszaka zseblámpákat használnak, mivel a közvilágítás gyakran nem működik

– tudósít a Reuters.

Ukrajna energiaügyi minisztériuma közölte, hogy az éjszakai támadás Kijevben és öt másik ukrán régióban ért el energetikai létesítményeket. A több mint 500 ezer háztartás közül, amely áram nélkül maradt, a legtöbb a fővárosban található.

Kapcsolódó

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12449 cikk


 

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
3 perc
energetikai infrastruktúra

Moszkva dűlőre vinné a dolgot, iszonyatos dróncsapást mértek a reggel Kijevre, nincs áram, akadozik a vízellátás, rettegnek az emberek

Szombat reggel minden korábbinál nagyobb támadást szenvedett el Kijev.
5 perc
Andrij Jermak

Hatalmas fordulat, kiderült, mi lett Zelenszkij korrupció miatt megbukott bizalmi emberével

Andrij Jermak megdöbbentő bejelentést tett: indul a frontra.
5 perc
Airbus

Óriási káosz várható a repülőtereken az ünnepi időszakban, utasok tízezrei várakoznak - az Airbus nagyon bekavart

Az európai fapadosok közül a EasyjJet 357, a Wizz Air 239 Airbus A320-as típusú géppel rendelkezik.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu