Nagyszabású dróntámadást hajtott végre Ukrajna vasárnap a moszkvai régió egyik hő- és villamoserőműve ellen. A csapás hatalmas tüzet okozott, és több ezer ember maradt fűtés nélkül. A mostani Kijev eddigi legnagyobb támadása, amit egy mélyen Oroszország területén található erőmű ellen hajtottak végre – írja a Reuters.

Brutális felvételek: Moszkvától nem messze, Oroszország belsejében csaptak le az ukrán drónok – több ezren maradtak fűtés nélkül / Fotó: Sota News / X

A második világháború óta leghalálosabb európai konfliktus negyedik évében Oroszország folyamatosan támadja Ukrajna villamosenergia- és hőenergia-infrastruktúráját, míg Kijev eddig főként az orosz olajfinomítók, nyersolaj-terminálok és csővezetékek megsemmisítésére koncentrált.

Vasárnap kora reggel ukrán drónok támadták meg a Kremltől körülbelül 120 kilométerre keletre található 33 ezer lakosú város, Shatura erőművet – közölte Andrej Vorobjov, Moszkva régió kormányzója.

A Telegramon közzétett videofelvételeken látható, ahogy lángok és fekete füst emelkedik az erőműből az éjszakai égboltra.

A drónok egy részét a légvédelmi erők megsemmisítették. Több drón az erőmű területére zuhant. Tűz ütött ki a létesítményben

– mondta Vorobjov, aki azt is közölte, hogy bekapcsolták a tartalék áramellátást, és mobil fűtőrendszereket telepítenek a területre, ahol fagypont közeli a hőmérséklet.

„Minden erőfeszítést megteszünk a fűtésellátás mielőbbi helyreállítására” – hangsúlyoztaVorobjov.

Az egyik helyi lakos szerint nincs fűtés. A Kommerszant újság a vészhelyzeti minisztériumra hivatkozva azt írta, hogy az erőműben három transzformátor gyulladt ki. Ukrajna egyelőre nem kommentálta az incidenst.

Az elmúlt hónapokban az orosz támadások miatt többször is áram- és fűtéskimaradások voltak Ukrajna egyes részein. Ukrajna eközben az olajipari létesítmények, és így az orosz olajbevételek célba vételével azzal próbálta meg aláásni Oroszország háborús gazdaságát.

Ukrajna néhány áram- és fűtőművet is megsemmisített az orosz erők által ellenőrzött ukrán régiókban és az Ukrajnával szomszédos orosz régiókban, de eddig nem okozott jelentős károkat a Moszkvát és a környező, több mint 22 millió lakosú régiót ellátó áram- és fűtőművekben.