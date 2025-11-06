Deviza
EUR/HUF386.4 -0.12% USD/HUF335.46 -0.3% GBP/HUF439.17 0% CHF/HUF414.77 -0.17% PLN/HUF90.82 -0.1% RON/HUF75.99 -0.13% CZK/HUF15.87 -0.02% EUR/HUF386.4 -0.12% USD/HUF335.46 -0.3% GBP/HUF439.17 0% CHF/HUF414.77 -0.17% PLN/HUF90.82 -0.1% RON/HUF75.99 -0.13% CZK/HUF15.87 -0.02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,480.91 +0% MTELEKOM1,780 +1.01% MOL2,906 +0.55% OTP32,560 +0.25% RICHTER10,090 -1.78% OPUS545 0% ANY7,020 -0.57% AUTOWALLIS154.5 -0.32% WABERERS5,400 -3.33% BUMIX10,225.43 +0.06% CETOP3,665.99 +0.09% CETOP NTR2,313.36 +0.94% BUX107,480.91 +0% MTELEKOM1,780 +1.01% MOL2,906 +0.55% OTP32,560 +0.25% RICHTER10,090 -1.78% OPUS545 0% ANY7,020 -0.57% AUTOWALLIS154.5 -0.32% WABERERS5,400 -3.33% BUMIX10,225.43 +0.06% CETOP3,665.99 +0.09% CETOP NTR2,313.36 +0.94%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
drónzáport
dróncsapás
Ukrajna

Kemény csapást mért az orosz hadsereg Ukrajnára – drónzáport zúdítottak a nyakukba

Ukrán légierő: több mint 130 drónnal támadta Ukrajnát az orosz hadsereg.
Andor Attila
2025.11.06, 11:32
Frissítve: 2025.11.06, 11:57

Az orosz hadsereg 135 csapásmérő, valamint álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat csütörtökre virradóra, sokan megsebesültek, és károk keletkeztek infrastrukturális létesítményekben – közölték katonai és helyhatósági források jelentései alapján ukrán hírügynökségek és hírportálok.

orosz-ukrán háború Oroszország, Ukrajna
Drónzáport zúdítottak Ukrajnára / Fotó: Jose Colon / AFP

A légierő parancsnokságának csütörtöki Telegram-jelentése szerint

a légvédelem 108 drónt lelőtt, illetve rádióelektronikai eszközök bevetésével eredeti pályájukról eltérített. A közlemény szerint 13 helyszínen 27 drón célba talált.

Nyolc civil sebesült meg ellenséges dróncsapásokban Dnyipropetrovszk megyében – közölte Vladiszlav Hajvanenko katonai kormányzó Telegram-bejegyzése nyomán az Interfax-Ukrajina hírügynökség. A megyevezető arról számolt be, hogy a tömeges dróntámadás következtében Kamjanszke városában több helyen felcsaptak a lángok. Egy négyszintes épület egyik lépcsőháza részben megsemmisült, a tető és a födém megrongálódott. Károk keletkeztek infrastrukturális létesítményekben, valamint a helyi közlekedési vállalat telephelyén.

A Petropavlovszkij kistérséget is dróncsapás érte, ott egy közüzemi vállalat épülete gyulladt ki. A Nyikopoli járásban lakóházakban keletkeztek károk, és egy elektromos távvezeték is megrongálódott.

Az ellenség megtámadta a vasúti infrastruktúrát Harkiv, Csernyihiv, Dnyipropetrovszk, Donyeck és Zaporizzsja megyékben

– közölte Olekszij Kuleba helyreállításért felelős miniszterelnök-helyettes, közösségek és területek fejlesztéséért felelős miniszter. Az Ukrzaljicnicja állami vasúttársaság hivatalos közleménye szerint a támadásokban senki sem sebesült meg, de az orosz csapások miatt az Ukrajna keleti régióiban közlekedő vonatok módosított útvonalakon közlekednek, emiatt késésekre lehet számítani.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12305 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu