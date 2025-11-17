Deviza
EUR/HUF384.32 0% USD/HUF331.24 +0.1% GBP/HUF435.54 0% CHF/HUF416.67 0% PLN/HUF90.92 -0.05% RON/HUF75.59 -0.08% CZK/HUF15.9 +0.08% EUR/HUF384.32 0% USD/HUF331.24 +0.1% GBP/HUF435.54 0% CHF/HUF416.67 0% PLN/HUF90.92 -0.05% RON/HUF75.59 -0.08% CZK/HUF15.9 +0.08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
útlezárás
dugó
M2
Magyar Közút Nonpropfit Zrt
útfelújítás

Dugókba futhatunk hétfőn és a héten az M2-n, itt vannak az érzékeny helyek

Figyelmeztet a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Pető Sándor
2025.11.17, 05:44

Folytatódnak a burkolatfelújítási munkák az M2-es autóúton hétfőn, erre érdemes figyelnünk – figyelmeztetett közleményében a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

aszfaltozas_02_VZ útépítés, útfelújítás
Dugókba futhatunk hétfőn és a héten az M2-n  Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Emiatt hétfőtől újabb szakaszos sávzárás várható az M2 rádi csomópont és kosdi csomópont közötti szakaszán.

  • A munkák most következő ütemében a rádi csomópont és a kosdi csomópont közötti szakaszán a Budapest irányába haladó forgalmi sávot lezárják. Jelzőőrös forgalomirányítás mellett egy sávon, váltakozva haladhat a forgalom.
  •  Ezzel hétfővel még nincs vége: november 18–21. között, keddtől péntekig az M2-es autóút rádi csomópont és kosdi csomópont közötti szakaszán sávzárás lesz, Kosd irányába a főpálya forgalma egy sávra szűkül.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. arra kéri az autósokat, hogy a munkaterület környezetében még óvatosabban és a sebességkorlátozás betartásával közlekedjenek. A munkák idején hosszabb menetidővel érdemes számolni, ezért ajánlott indulás előtt tájékozódnunk a korlátozáshoz és a munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatánál, a www.utinform.hu weboldalon. 

Segít, ha navigációs és közösségi autós alkalmazást is használunk az optimális útvonal megtervezéséhez. 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu