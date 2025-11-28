Deviza
Felvidék
dunaszerdahely
templomépítés
mol aréna
Világi Oszkár
alapkőletétel
Slovnaft

Templomot épít az egyik leggazdagabb magyar, napokon belül leteszik az alapkövét: „Isten által kijelölt küldetés"

A pápa által megáldott alapkő elhelyezése nemcsak egy építkezés kezdete, hanem egy élő, összetartó közösség ünnepe. Európa-szerte sorra szűnnek meg templomok, Dunaszerdahelyen viszont új szentély születik.
VG
2025.11.28, 19:40
Frissítve: 2025.11.28, 19:46

Míg Európa számos pontján templomokat alakítanak át vagy zárnak be, Dunaszerdahely magyar katolikus közössége épp most bizonyítja: a hit képes új otthont teremteni. November 29-én ünnepélyesen megáldják az új Szent István király-templom alapkövét, amely közösségi összefogásból épül a Mol Aréna szomszédságában. Az esemény nem csupán egy építkezés kezdete, hanem a közösség hitvallása és reménye a jövőre nézve – írta a Felvidek.ma.

Dunaszerdahely templom
Európa-szerte sorra szűnnek meg templomok, Dunaszerdahelyen viszont új szentély születik / Fotó: Domus Sancti Stephani polgári társulás

A történelmi pillanatot különlegessé teszi, hogy az alapkő maga Szent II. János Pál pápa 1990-es szlovákiai látogatása során került megáldásra, most pedig „hazatér” Dunaszerdahelyre. A templom a Domus Sancti Stephani polgári társulás kezdeményezésére épül, élén Világi Oszkár elnökkel, aki szerint az építkezés Isten által kijelölt küldetés. 

A beruházás teljes egészében közösségi finanszírozású, a hívek, vállalkozók és magánszemélyek adományaiból valósul meg.

Az épület terveit Ambrus Csaba helyi építész készítette, aki a kortárs formanyelvet a hagyományos katolikus liturgia igényeivel ötvözte. A templom különleges „pengetornya” egyszerre az égbe törő imádságot és az összefonódó emberi kezeket szimbolizálja. A kelet-nyugati tájolású, egytornyos épület belső terét tizenkét oszlop tartja majd, rajtuk a tizenkét apostol szobraival. A templom körüli park közösségi találkozóhelyként szolgál a városlakóknak.

Bozay Krisztián esperes-plébános hangsúlyozta: „Az új, Szent István király tiszteletére épülő templom egyszerre kíván a hit, az Úrban gyökerező önazonosság és a közösség szimbóluma lenni Dunaszerdahely városában.”

A november 29-i ünnepség mindenki számára nyitott: a helyszíni alapkőletételt követően a Mol Arénában tartják a szentmisét Orosch János érsek vezetésével. A plébánia és a Domus Sancti Stephani társulás szeretettel vár mindenkit, aki részese szeretne lenni ennek a történelmi pillanatnak, amikor Dunaszerdahely új templommal, és a hitben való összefogás példájával gazdagodik.

Távozott a Mol éléről, most Dunaszerdahelyen épít templomot az egyik leggazdagabb magyar

Nemrégiben bejelentette, hogy távozik Világi Oszkár, aki közel 22 évig vezette a Slovnaft olajfinomítót, és a Mol csoport vezetésében is szerepet vállalt. 62 évesen úgy döntött, lassítana tempóján és inkább saját vállalkozásaira — az élelmiszeripar, logisztika és ingatlanpiac területén — szeretne koncentrálni.

Világi jelezte, hogy kilép a Slovnaftból, de a Mol csoportban fenn kíván maradni, szerepet váltva: továbbra is részt venne a stratégiai irányításban, de a napi operatív feladatokat átadná.

Váratlan bejelentés: húsz év után távozna a Mol csoport kulcsembere – pontosan elmagyarázta, miért döntött így

Világi Oszkár teljesen elhagyná a Slovnaftot, a Mol csoport szlovák cégét. A társaság legfelsőbb vezetésében is szerepet vállaló üzletember 62 évesen szeretne visszafogottabb tempóban dolgozni.

 

