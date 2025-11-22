Emmanuel Macront kérdezte a Magyar Nemzet az ukrán korrupcióról – videó

A francia elnököt a Magyar Nemzet kérdezte a G20-csúcson. Emmanuel Macron egy bilaterális meetingre érkezve reagált a lap kérdésére.

Emmanuel Macront a G20-csúcson kérdezták / Fotó: Hans Lucas / AFP

Megkezdődött szombaton a világ húsz legnagyobb gazdaságát tömörítő G20 csoport állam- és kormányfőinek kétnapos találkozója szombaton a dél-afrikai Johannesburgban, és már az első napon elfogadtak egy nyilatkozatot, amely az éghajlati válsággal és más globális kihívásokkal foglalkozik. A csúcstalálkozón nem vesz részt Donald Trump amerikai, Hszi Csin-ping kínai és Vlagyimir Putyin orosz elnök sem.

A Trump-kormányzat teljes egészében bojkottálja az értekezletet, arra hivatkozva, hogy a dél-afrikai kormány súlyosan elnyomja a fehér farmereket, ezért menedékjogot kínált az afrikánereknek. Dél-Afrika alaptalannak tartja a vádat.

Johannesburgban, a G20-csúcs plenáris ülése után, a kétoldalú találkozók során kérdeztük a francia elnököt arról, mit gondol az ukrán korrupcióról. Emmanuel Macron a kérdésre nem válaszolt, azonban azt ígérte, sajtótájékoztatóján felel kérdésünkre.

tizenegy európai vezető, valamint Kanada és Japán miniszterelnöke a G20-csoport dél-afrikai csúcstalálkozóján kiadott közös nyilatkozatában üdvözölte az Egyesült Államok Ukrajna békéjének megteremtése érdekében kifejtett erőfeszítéseit.

Egyúttal hangsúlyozták, hogy a béketerv Európai Unióval és NATO-val kapcsolatos elemeinek végrehajtásához az EU, illetve a NATO tagállamainak beleegyezése szükséges. Aggodalmukat fejezték ki az ukrán fegyveres erőkre javasolt korlátozások miatt, és hangoztatták, hogy a határokat nem szabad erőszakkal megváltoztatni.

