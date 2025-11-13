Észak-Korea tömné tele gyógyszerekkel Oroszországot: emberen még nem tesztelték, de állítják, a kómából felébreszt

Az észak-koreai cégek a gyógyszereiket tervezik exportálni Oroszországba, amelyek állítólag mindenre gyógyítanak a maláriától a bénulásig. Klinikai bizonyíték azonban nincs, így a szakértők szerint a csodaszerek hatása erősen kétséges.

A Kumdang-2 és más észak-koreai csodaszerek már évek óta illegálisan jelen vannak Oroszországban / Fotó: AFP

Több évtized elzártság után a távol-keleti ország gyógyszergyártó vállalatai váratlanul elkezdtek betörni az orosz piacra, ezt pedig nem hétköznapi fájdalomcsillapítók vagy vitaminok segítségével, hanem

„eredeti” észak-koreai gyógyszerekkel tervezik megtenni, amelyek – Phenjan szerint – képesek kezelni mindent az Ebola-vírustól a szenvedélybetegségekig.

A szöuli NK News által felfedezett orosz szabadalmi bejegyzések szerint a portfólióban olyan készítmények szerepelnek, mint

a Royal Blood-Fresh, ami fermentált szójából készül és állítólag javítja a vérkeringést;

a ginszeng alapú Tongbanghangamso, amely „mérgezésmentes rákellenes szerként” van hirdetve;

vagy az Angungsahyang, amely illóolajok, pézsma és növényi kivonatok keveréke, és állítólag azonnali hatást ígér bénulás, afázia vagy akár kóma esetén.

Igaz, az észak-koreai gyógyszerek nem új jelenségek Oroszországban. A legismertebb termék, a Kumdang-2, egy ginszeng alapú injekció, amelyet évek óta importálnak.

Csomagolása szerint hatékony a hepatitisz, malária, tuberkulózis, influenza, szenvedélybetegségek és alvászavar ellen – ám mindez tudományos bizonyíték nélkül.

Az orosz Egészségügyi Minisztérium hivatalos nyilvántartásában azonban egyetlen észak-koreai gyógyszer sem szerepel.

A klinikai adatok hiánya miatt az orvosok és szakértők szerint ezek a termékek hatása nem bizonyított. Az összetevők vizsgálata főként állatkísérletekre vagy nagyon kis emberi mintákra korlátozódik, ami messze nem elegendő a valódi hatékonyság megállapításához.

Jelenleg nem világos, hogy ezek a gyógyszerek orosz engedélyt kaphatnak-e. A cégek eddig csak védjegybejelentéseket tettek, hivatalos gyógyszerengedélyt nem kértek. Egy egyszerűbb út lehet számukra a táplálékkiegészítőként való értékesítés, ami kikerülné a bonyolult engedélyezési procedúrát. Néhány terméket már illegálisan árulnak az interneten, áraik néhány ezer és több tízezer rubel között mozognak. A legfurcsább példa továbbra is a Kumdang-2, amelyet hivatalosan orosz területen „növényi arctonik”-ként jegyeztek be, miközben a használati utasítás intramuszkuláris injekciót javasol.