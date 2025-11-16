A robbantás, amely kettészakította Európát: mindenki tudja, hogy Ukrajna a felelős – bíróság elé azonban nem vihetik az elkövetőket

A német rendőrség három év után kész vádat emelni az Északi Áramlat felrobbantása ügyében – és minden nyom Ukrajnába vezet. Az akció azonban visszafele sült el, és akkora diplomáciai vihart kavart, hogy abba az Európai Unió politikai egysége is belerokkant, ennek következtében pedig Kijev nyugati támogatása is léket kapott.

A három évig tartó nyomozás során egyértelművé vált, hogy Ukrajna felelős az Északi Áramlat felrobbantásáért, az igazságszolgáltatás azonban óriási politikai ellenállásba ütközött, amely a kontinens egységét is megtörheti / Fotó: AFP

Három éven keresztül, minden hétköznap reggel fél tízkor a potsdami szövetségi rendőrség különleges nyomozócsoportja egy fehér tábla előtt gyűlt össze. A céljuk: kideríteni, ki robbantotta fel 2022 szeptemberében az Északi Áramlat gázvezetékét – a modern kor egyik legnagyobb szabotázsakcióját.

Mostanra azonban a németek által felgöngyölített ügy nemcsak Oroszországot és Ukrajnát, hanem egész Európát is megosztja.

A német hatóságok szerint egy ukrán elit katonai egység hajtotta végre a támadást Valerij Zaluzsnij tábornok, Ukrajna akkori főparancsnokának közvetlen irányítása alatt. A cél kettős volt:

elvágni Moszkva egyik legfontosabb bevételi forrását;

és végleg megszüntetni az orosz–német energetikai függést.

A nyomozás aprólékos munkával haladt: a nyomozók hajóbérlési adatok, telefonszámok, rendszámok és közúti kamerák ezreit elemezték. A The Wall Street Journal szerint a döntő áttörést egy sebességmérő kamera fekete-fehér felvétele hozta, amelyen azonosították az egyik mélytengeri búvárt – egy ukrán veteránt, akinek közösségi profiljai más gyanúsítottakhoz vezettek.

Politikai mocsárba ragadt az Északi Áramlat ügye

Az egyik feltételezett elkövetőt, egykori SZBU-tisztet, Szerhij K.-t végül Olaszországban fogták el. A férfi a letartóztatáskor három ujját emelte a magasba, a Tryzub, az ukrán címer jelképeként. Ügyvédje szerint ártatlan, de hozzátette: „Ha katonai művelet volt, a védelmi jog szerint mentelmet élvez.”

A lengyel hatóságok viszont megtagadták az egyik gyanúsított kiadatását, hősnek nevezve őt, amiért „Putyin hadigépezetének fontos bevételi forrását” semmisítette meg. Donald Tusk lengyel miniszterelnök botrányos módon kijelentette:

Nem az a probléma, hogy felrobbantották a vezetéket, hanem az, hogy egyáltalán megépült.

A helyzet súlyos diplomáciai feszültséget keltett. Az olasz bíróság decemberben dönthet Szerhij kiadatásáról Németországnak, miközben a férfi éhségsztrájkol, mert a börtön nem biztosít számára vegán étrendet.