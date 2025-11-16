A Nagy Testvér Brüsszelbe költözne: von der Leyen saját kémügynökséget akar – nem lesz titok Európában, amire ne tenné rá a kezét

Brüsszel egy összeurópai titkosszolgálatot hozna létre, amely hivatalos célja, hogy fokozza az együttműködést a tagállamok kémügynökségei között. A tervek szerint azonban az egység Ursula von der Leyen, a Bizottság elnökének a kezében lenne, így a projekt máris kemény ellenállásba ütközött – egyes szakértők szerint ugyanis ez tovább növelné a hatalmát a kontinens felett.

Az európai titkosszolgálat a tagállamok kémügynökségeitől érkező információkat elemezné – de a terv már most heves ellenállásba ütközött / Fotó: Science Photo Library via AFP

A kezdeményezés célja, hogy hatékonyabban használják fel az európai országok által gyűjtött információkat – különösen Oroszország ukrajnai háborúja és Donald Trump ismétlődő fenyegetései után, miszerint az Egyesült Államok csökkentheti európai biztonsági szerepvállalását. Egy uniós tisztviselő a Financial Timesnak nyilatkozva úgy fogalmazott:

A tagállami szolgálatok sokat tudnak, a Bizottság is sokat tud. Ideje, hogy mindezt összehangoljuk, különben nem leszünk hatékonyak.

Az elképzelés ugyanakkor komoly ellenállásba ütközött az EU külügyi szolgálatán belül, amely jelenleg is működteti az Intelligence and Situation Centre (Intcen) nevű hírszerzési egységet. A diplomáciai testület attól tart, hogy az új bizottsági struktúra átfedéseket okoz, és gyengíti az Intcen pozícióját.

Bár a terveket még nem közölték hivatalosan mind a 27 tagállammal, Brüsszel már vizsgálja, hogyan lehetne megerősíteni az uniós hírszerzési képességeket. A Bizottság szóvivője szerint „egy dedikált sejt létrehozása” is felmerült, amely szorosan együttműködne az Európai Külügyi Szolgálattal (EEAS).

Von der Leyen saját titkosszolgálatot akar Brüsszel saját hírszerző ügynökséget akar felállítani. Az új titkosszolgálat létrehozását garantáltan ellenzik majd a tagállamok, de nagy kérdés annak hatásköre és az is, hogy miből finanszíroznák.

A hírszerzési együttműködés az EU-ban eddig is kényes területnek számított – még a blokk legnagyobb szereplői, Franciaország és Németország is gyakran ódzkodnak érzékeny információk megosztásától.

Európai titkosszolgálat vagy brüsszeli Nagy Testvér?

Több uniós főváros attól tart, hogy az új brüsszeli egység túl nagy hatalmat adna a Bizottságnak a tagállamok felett. Mások viszont rámutatnak: Európa hírszerzése még mindig erősen függ az amerikai támogatástól – amit Trump korábbi döntése, a Kijevnek nyújtott hírszerzési segítség ideiglenes felfüggesztése is nyilvánvalóvá tett.