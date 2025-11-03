Óriási katonai üzletet kötött Románia: egy euróért vásároltak 18 darab F-16-os vadászgépet – készülhetnek az ukrán pilóták

Románia és Hollandia között megszületett egy történelmi, F–16-os vadászgépek beszerzéséről szóló egyeurós szerződés, ami jelentősen megerősíti a fetesti-i pilótakiképző központ szerepét a régióban. A harci repülőgépeket gyakorlatozásra, kiképzésre és részben ukrán pilóták képzésére is használják majd, miközben a román légierő az F–35-ösök felé halad.

A román védelmi minisztérium bejelentette, hogy 18 darab F–16-os vadászgépet vásárol Hollandiától mindössze egy euróért / Fotó: Aleksander Kalka / AFP

A védelmi minisztérium hétfői közleménye szerint a légierő 18 darab F–16-os vadászgépet szerzett be Hollandiától. S bár ez jól illeszkedik az orosz–ukrán háború kirobbanása óta látott hadi fejlesztések sorába, a legnagyobb figyelmet a gépek ára kelti fel:

Románia ugyanis mindössze egy eurót fizetett a holland kormánynak azért, hogy szinte teljesen modernizálhassa saját légierőjét.

Ionut Mosteanu védelmi miniszter azonban kiemelte, hogy a negyedik generációs gépeket kizárólag gyakorlatozásra és kiképzésre fogják használni, ami újabb mérföldkő a fetesti-i pilótakiképző központ fejlődésében.

A központ nemcsak Románia, hanem a NATO-tagországok és partnerei számára is regionális kiképző bázist jelent. Mosteanu hozzátette, hogy az F–16-osok egy részét az ukrán pilóták képzésére is igénybe veszik, ami tovább erősíti a román–ukrán katonai együttműködést.

Vadonatúj F–16-os vadászgépekkel ráznák gatyába a román légierőt

Románia 2019 óta fokozatosan vált át a szovjet gyártmányú MiG–21-esekről az amerikai F–16-osokra. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a mostani beszerzés újabb lépés az F–35-ös lopakodó vadászgépek beszerzése felé, amelyből 32 darabot Románia az Egyesült Államokkal kötött megállapodás szerint kap majd.

A bukaresti minisztérium korábbi közlése szerint Hollandia még az év végéig átadja Romániának a kölcsönzött gépeket, ami jelentősen felgyorsítja a régiós pilótakiképzés színvonalát és a román légierő modernizációját.