Deviza
EUR/HUF387.3 -0.19% USD/HUF336.36 -0.1% GBP/HUF441.89 -0.04% CHF/HUF416.15 -0.5% PLN/HUF91.05 -0.15% RON/HUF76.16 -0.13% CZK/HUF15.92 -0.15% EUR/HUF387.3 -0.19% USD/HUF336.36 -0.1% GBP/HUF441.89 -0.04% CHF/HUF416.15 -0.5% PLN/HUF91.05 -0.15% RON/HUF76.16 -0.13% CZK/HUF15.92 -0.15%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,763.9 +0.41% MTELEKOM1,760 -0.23% MOL2,914 -1.55% OTP32,490 +1.25% RICHTER10,350 -0.19% OPUS539 -1.46% ANY7,000 0% AUTOWALLIS154 -0.65% WABERERS5,740 +2.5% BUMIX10,244.9 +1.29% CETOP3,682.27 +0.42% CETOP NTR2,302.03 +0.42% BUX107,763.9 +0.41% MTELEKOM1,760 -0.23% MOL2,914 -1.55% OTP32,490 +1.25% RICHTER10,350 -0.19% OPUS539 -1.46% ANY7,000 0% AUTOWALLIS154 -0.65% WABERERS5,740 +2.5% BUMIX10,244.9 +1.29% CETOP3,682.27 +0.42% CETOP NTR2,302.03 +0.42%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Hollandia
kiképzés
Románia
ukrán légierő
F-16-os
NATO

Óriási katonai üzletet kötött Románia: egy euróért vásároltak 18 darab F-16-os vadászgépet – készülhetnek az ukrán pilóták

A gépek gyakorlatozásra, kiképzésre, sőt ukrán pilóták képzésére is szolgálnak majd. A román védelmi minisztérium bejelentette, hogy 18 darab F–16-os vadászgépet vásárol Hollandiától mindössze egy euróért.
VG/MTI
2025.11.03, 19:20
Frissítve: 2025.11.03, 19:47

Románia és Hollandia között megszületett egy történelmi, F–16-os vadászgépek beszerzéséről szóló egyeurós szerződés, ami jelentősen megerősíti a fetesti-i pilótakiképző központ szerepét a régióban. A harci repülőgépeket gyakorlatozásra, kiképzésre és részben ukrán pilóták képzésére is használják majd, miközben a román légierő az F–35-ösök felé halad.

F-16, F16, NATOOroszország, Ukrajna, orosz-ukrán háborúVlagyimir Putyin, Volodimir Zelenszkij f16-os vadászgép f-16-os vadászgép
A román védelmi minisztérium bejelentette, hogy 18 darab F–16-os vadászgépet vásárol Hollandiától mindössze egy euróért / Fotó: Aleksander Kalka / AFP

A védelmi minisztérium hétfői közleménye szerint a légierő 18 darab F–16-os vadászgépet szerzett be Hollandiától. S bár ez jól illeszkedik az orosz–ukrán háború kirobbanása óta látott hadi fejlesztések sorába, a legnagyobb figyelmet a gépek ára kelti fel:

Románia ugyanis mindössze egy eurót fizetett a holland kormánynak azért, hogy szinte teljesen modernizálhassa saját légierőjét. 

Ionut Mosteanu védelmi miniszter azonban kiemelte, hogy a negyedik generációs gépeket kizárólag gyakorlatozásra és kiképzésre fogják használni, ami újabb mérföldkő a fetesti-i pilótakiképző központ fejlődésében.

A központ nemcsak Románia, hanem a NATO-tagországok és partnerei számára is regionális kiképző bázist jelent. Mosteanu hozzátette, hogy az F–16-osok egy részét az ukrán pilóták képzésére is igénybe veszik, ami tovább erősíti a román–ukrán katonai együttműködést.

Vadonatúj F–16-os vadászgépekkel ráznák gatyába a román légierőt

Románia 2019 óta fokozatosan vált át a szovjet gyártmányú MiG–21-esekről az amerikai F–16-osokra. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a mostani beszerzés újabb lépés az F–35-ös lopakodó vadászgépek beszerzése felé, amelyből 32 darabot Románia az Egyesült Államokkal kötött megállapodás szerint kap majd.

A bukaresti minisztérium korábbi közlése szerint Hollandia még az év végéig átadja Romániának a kölcsönzött gépeket, ami jelentősen felgyorsítja a régiós pilótakiképzés színvonalát és a román légierő modernizációját.

„Talált pénzből” tárazna be vadászbombázókból Zelenszkij: most jött el a pillanat, erre már léphetnek az oroszok

Az ukrán légierő kénytelen lecserélni a Szovjetunióból örökölt vadászgépeit, hiszen azok modernizálására nincs mód. A francia Rafale előnye, hogy gyorsan bevethető, megvan hozzá a szervizháttér, miután hasonló Mirage–2000 repülők már vannak az ukrán légierőnél.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12285 cikk

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu