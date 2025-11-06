Ettől Trump kiugrik a bőréből: bekopogtatott hozzá a világ egyik legnagyobb olajhatalma, hogy venne tőle 48 darab amerikai csúcsvadászgépet - már nem jó neki az európai, F-35-öt akar

Szaúd-Arábia akár 48 darab F-35-ös lopakodó vadászgépet vásárolhat az Egyesült Államoktól, több milliárd dolláros értékben. A szaúdiak évek óta ostromolják a Fehér Házat a Lockheed Martin csúcsmodelljéért, a Pentagon vizsgálja a kérését, a végső szó Donald Trump elnöké és a Kongresszusé – írja a Neokohn.

Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

Az Egyesült Államok minden közel-keleti fegyvereladását a QME-politika (Qualitative Military Edge) alapján vizsgálja felül, amelynek célja, hogy Izrael mindig a régió legfejlettebb amerikai fegyvereihez férjen hozzá, megelőzve a többi arab vagy muszlim államot. Izrael jelenleg egyedüliként rendelkezik a térségben az F–35-össel.

Az F-35-ösök eladása paradigmaváltást hozhatna: Szaúd-Arábia hozzáférhetne Izraeléhez hasonló technológiához, ami alááshatja a QME-t, és megkérdőjelezi Izrael regionális katonai dominanciáját. Mohammed bin Szalmán koronaherceg közelgő amerikai látogatása felgyorsíthatja a döntést.

A világ legdrágább vadászgépe

Az F–35 egy ötödik generációs, egy hajtóműves vadászbombázó repülőgép, amelyet a Lockheed Martin és partnerei fejlesztettek ki. A projekt a világ legdrágább fegyverprogramjai közé tartozik, a teljes költség – beleértve a fejlesztést, gyártást, karbantartást – körülbelül 1,7 ezermilliárd dollárra becsülhető.

Egyetlen gép gyártási költsége mintegy 109 millió dollár, ráadásul a gép működtetése és karbantartása is jókora költségekkel jár. Az F–35-program komoly technológiai és gyártási kihívásokkal küzdött, de a gép továbbra is a legfejlettebb vadászgépek közé tartozik, így több ország is tervezi a beszerzését.

Fejlett lopakodóképességgel és sokoldalú szenzortechnológiával rendelkeznek, az F–35A változata pedig hagyományos és nukleáris fegyverzet hordozására is képes.