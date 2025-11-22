Deviza
Elérte Donald Trump, amit akart: kiszabadultak az ukrán hadifoglyok

A fehérorosz elnök kegyelmet adott 31 ukránnak.
VG/MTI
2025.11.22, 14:03
Frissítve: 2025.11.22, 15:44

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök kegyelmet adott 31 bebörtönzött ukrán állampolgárnak, jelentette be szombaton az államfő szóvivője, Natalja Ejszmont a BelTa fehérorosz hírügynökség szombati beszámolója szerint.

A fehérorosz elnök kegyelmet adott 31 ukránnak
A fehérorosz elnök kegyelmet adott 31 ukránnak / Fotó: AFP

„A megvalósult megállapodások értelmében, amelyeket az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump és a Fehérorosz Köztársaság elnöke, Aljakszandr Lukasenka kötött, 

az ukrán fél kérésére, a szomszédos államban zajló fegyveres konfliktus rendezése érdekében, az emberiesség elveire hivatkozva és jó szándékú gesztusként az elnök 31 ukrán állampolgárnak kegyelmezett meg, akik bűncselekményeket követtek el hazánk területén” – mondta újságíróknak a szóvivő.

Hozzátette, hogy szombat délben adták át őket az ukrán félnek.

Korábban számos kérdésben nyilatkozott Alekszandr Lukasenka. 

Október végén Lukasenka megerősítette azt a tervét, hogy decemberben harci szolgálatba állítja az Oresnyik-szállítmányokat, 

amelyeket Vlagyimir Putyin küldött. Az egyik kérdés a védelmi képesség megerősítésére vonatkozó prioritás beépítése volt a programtervezetbe. 

Alekszandr Lukasenka kijelentette, hogy a közepes hatótávolságú Oresnyikek rendkívül fontosak, közük van a katonai politikához is, nem csak a stratégiához és a védelemhez. Ez többek között azzal is összefügg, hogy miért maradnak zárt kérdések az ügyben, amelyeket semmiképpen nem szabad nyilvánosságra hozni. Az egyik ilyen kérdés a Fehéroroszország területén elhelyezett nukleáris fegyverek elhelyezkedése.

