Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök kegyelmet adott 31 bebörtönzött ukrán állampolgárnak, jelentette be szombaton az államfő szóvivője, Natalja Ejszmont a BelTa fehérorosz hírügynökség szombati beszámolója szerint.

„A megvalósult megállapodások értelmében, amelyeket az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump és a Fehérorosz Köztársaság elnöke, Aljakszandr Lukasenka kötött,

az ukrán fél kérésére, a szomszédos államban zajló fegyveres konfliktus rendezése érdekében, az emberiesség elveire hivatkozva és jó szándékú gesztusként az elnök 31 ukrán állampolgárnak kegyelmezett meg, akik bűncselekményeket követtek el hazánk területén” – mondta újságíróknak a szóvivő.

Hozzátette, hogy szombat délben adták át őket az ukrán félnek.

Korábban számos kérdésben nyilatkozott Alekszandr Lukasenka.

Október végén Lukasenka megerősítette azt a tervét, hogy decemberben harci szolgálatba állítja az Oresnyik-szállítmányokat,

amelyeket Vlagyimir Putyin küldött. Az egyik kérdés a védelmi képesség megerősítésére vonatkozó prioritás beépítése volt a programtervezetbe.

Alekszandr Lukasenka kijelentette, hogy a közepes hatótávolságú Oresnyikek rendkívül fontosak, közük van a katonai politikához is, nem csak a stratégiához és a védelemhez. Ez többek között azzal is összefügg, hogy miért maradnak zárt kérdések az ügyben, amelyeket semmiképpen nem szabad nyilvánosságra hozni. Az egyik ilyen kérdés a Fehéroroszország területén elhelyezett nukleáris fegyverek elhelyezkedése.