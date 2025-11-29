Deviza
választási kampány
Orbán Viktor
jelölt
Fidesz
Zalaegerszeg

Orbán Viktor közölte a döntést a Fidesz országgyűlési képviselő-jelöltjeiről: mind a 106 megvan – már most vannak meglepetések

A miniszterelnök úgy véli, hogy az ellenzék ugyanazt játssza, mint 2022-ben, így a kormánynak még nem kell teljes kampányüzemmódba kapcsolnia, hiszen van elég dolguk. Orbán Viktor szerint a Fidesznek alkalmazkodnia kell a változó társadalmi szerkezethez, ezért több városban fiatalítják a jelöltállítást.
VG
2025.11.29, 06:37

Orbán Viktor szerint az ellenzék újrajátssza a 2022-es forgatókönyvet, a Fidesz viszont egyelőre nem kapcsolhat teljes kampányüzemmódba. A miniszterelnök azonban bejelentette: a párt több megyei jogú városban is fiatalítást hajt végre, mert alkalmazkodniuk kell a társadalmi változásokhoz – írta a Magyar Nemzet.

ORBÁN Viktor fidesz
Orbán Viktor szerint a Fidesznek alkalmazkodnia kell a változó társadalmi szerkezethez, ezért több városban fiatalítják a jelöltállítást / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A Zaol.hunak adott interjúban Orbán Viktor azt mondta, semmi újat nem lát a baloldali választási felkészülésben: szerinte a Tisza Párt ugyanazt a brüsszeli, baloldali politikát képviseli, mint az egykori összefogás, és ugyanúgy „a semmiből” húznak elő miniszterelnök-jelöltet, ahogy 2022-ben tették Márki-Zay Péterrel. 

A miniszterelnök emlékeztetett, akkor a baloldal magabiztosnak tűnt ősszel, tavasszal mégis kétharmados Fidesz-győzelem született.

Orbán hangsúlyozta: a következő választás tétje a cselekvőképesség megőrzése. Magyarország versenyelőnye szerinte az egységes, gyors döntésre képes kormány, amely ha kell, megvédi a határokat a migrációtól, biztosítja az energiaellátást vagy felveszi a harcot a brüsszeli genderpolitika ellen.

A miniszterelnök szerint a változtatás kockázatos lenne, különösen baloldali irányba. A biztonság szerinte a következő négy év meghatározó kérdése: „nem javaslom a választóknak, hogy ebben az irányban kísérletezzenek”.

Az Otthon Start csak a kezdet volt: olyan programról szivárogtatott Orbán Viktor, ami mindent megváltoztat

A miniszterelnök a kormányülés után a nyugdíjemelésről, az energiatárolás jövőjéről és az ellenzék megszorítási javaslatairól is beszélt. Orbán Viktor szerint a fiatalok lendületben vannak, és látványosan működik a 3 százalékos otthonteremtési program, amelyet a kormány változatlan formában folytat.

Orbán: megfiatalodik a Fidesz

A Fidesz jelöltállításáról szólva bejelentette: mind a 106 jelölt megvan, és szinte mindegyikükkel személyesen beszélt. A párt több helyen generációváltást hajt végre, különösen a megyei jogú városokban, ahol a lakosság összetétele jelentősen változott. Zalaegerszegen ezért új jelöltet indítanak: Szilasi Gábor veszi át Vigh László helyét. A másik két zalai választókerületben Nagy Bálint és Cseresnyés Péter indul.

Orbán szerint a Fidesznek alkalmazkodnia kell a társadalmi változásokhoz, és ez időnként „új személyi megoldásokat” követel. Szerinte azok is jobban járnak a jelenlegi kormányzattal, akik nem a Fideszre szavaznak: „Velünk az is jól járt mindig, aki nem ránk szavazott, a baloldallal pedig az is rosszul jár, aki rájuk szavaz.”

A kampányról szólva elismerte: a Fidesz még nem tudja „bedurrantani a kampánymotorokat”, mert jelenleg is kormányoznia kell. 

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a hivatalos kampány kezdetéig alkotmányos kötelességük az ország irányítása – ezt semmilyen kampányérdek nem írhatja felül.

Az interjúban kitért a háborúra, a rezsicsökkentésre, a gazdaságpolitikai kockázatokra és több zalai beruházásra is. Két irányból kötik majd össze Zalaegerszeget az autópálya-hálózattal, megépül a kórház új belgyógyászati blokkja, tovább bővül a ZalaZone és elkészül az új mentőállomás is.

Új autópályát jelentett be Lázár János, jönnek a 4 sávos autóutak is – pont a miniszter dobta kukába ezt korábban, Orbán Viktor most pontot tett az ügyre

A korábban leállított projekt helyett két új gyorsforgalmi fejlesztés indul, amelyek végleg bekötik a várost az országos hálózatba. Lázár János ismételten megerősítette: Zalaegerszeg autópályát kap, és nem is egy irányból.

 

  •  

