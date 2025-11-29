Orbán Viktor közölte a döntést a Fidesz országgyűlési képviselő-jelöltjeiről: mind a 106 megvan – már most vannak meglepetések

Orbán Viktor szerint az ellenzék újrajátssza a 2022-es forgatókönyvet, a Fidesz viszont egyelőre nem kapcsolhat teljes kampányüzemmódba. A miniszterelnök azonban bejelentette: a párt több megyei jogú városban is fiatalítást hajt végre, mert alkalmazkodniuk kell a társadalmi változásokhoz – írta a Magyar Nemzet.

Orbán Viktor szerint a Fidesznek alkalmazkodnia kell a változó társadalmi szerkezethez, ezért több városban fiatalítják a jelöltállítást / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A Zaol.hunak adott interjúban Orbán Viktor azt mondta, semmi újat nem lát a baloldali választási felkészülésben: szerinte a Tisza Párt ugyanazt a brüsszeli, baloldali politikát képviseli, mint az egykori összefogás, és ugyanúgy „a semmiből” húznak elő miniszterelnök-jelöltet, ahogy 2022-ben tették Márki-Zay Péterrel.

A miniszterelnök emlékeztetett, akkor a baloldal magabiztosnak tűnt ősszel, tavasszal mégis kétharmados Fidesz-győzelem született.

Orbán hangsúlyozta: a következő választás tétje a cselekvőképesség megőrzése. Magyarország versenyelőnye szerinte az egységes, gyors döntésre képes kormány, amely ha kell, megvédi a határokat a migrációtól, biztosítja az energiaellátást vagy felveszi a harcot a brüsszeli genderpolitika ellen.

A miniszterelnök szerint a változtatás kockázatos lenne, különösen baloldali irányba. A biztonság szerinte a következő négy év meghatározó kérdése: „nem javaslom a választóknak, hogy ebben az irányban kísérletezzenek”.

Orbán: megfiatalodik a Fidesz

A Fidesz jelöltállításáról szólva bejelentette: mind a 106 jelölt megvan, és szinte mindegyikükkel személyesen beszélt. A párt több helyen generációváltást hajt végre, különösen a megyei jogú városokban, ahol a lakosság összetétele jelentősen változott. Zalaegerszegen ezért új jelöltet indítanak: Szilasi Gábor veszi át Vigh László helyét. A másik két zalai választókerületben Nagy Bálint és Cseresnyés Péter indul.