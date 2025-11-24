Előre szóltak: bontják Budapest egyik legnagyobb felüljáróját, rémálom lesz Pestről átmenni Budára – azt javasolják, mindenki szálljon ki az autóiból

Bontással folytatódik a Flórián téri felüljárók felújítása, az autósoknak Pest felől érdemes elkerülni az Árpád hidat – tudatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) közleményben az MTI-vel hétfőn.

Flórián téri felüljáró: indul az északi híd bontása, rémálom lesz a közlekedés / Fotó: Máté Krisztián, illusztrácó

Pénteken lezárták a Flórián téri északi hidat, hétfőn elindultak rajta a marási és bontási munkák. Azok után válhatnak láthatóvá a vasbeton pályalemez esetleges hibái.

Flórián téri felüljáró bontása: rémálom lesz a közlekedés

A déli hidat március 1-jén zárták le, és az előre nem várt hibák jelentős pluszmunkákat tettek szükségessé. E miatt változott a felüljárók felújításának ütemezése.

Feltételezhető, hogy a kivitelező az északi hídon is hasonló állapotokat tár fel.

A Flórián téri felüljárók felújításának második üteme is forgalomkorlátozásokkal jár. Az Árpád hídi lehajtó a budai hídfő után, a munkaterület mellett rövid szakaszon két sávra szűkül, ami jelentősen lassítja a haladást. Az Árpád hídon Pestről Budára közlekedőnek hosszabb menetidővel kell számolniuk.

Az Árpád híd és a Flórián téri csomópont áteresztőképessége Buda, illetve Észak-Buda felé kisebb, mint a felújítás első ütemében, ezért a BKK azt tanácsolja a gépjárművel közlekedőknek, hogy

Pest felől lehetőleg kerüljék el az Árpád hidat.

A BKK kéri, hogy aki teheti, a közösségi, elsősorban a kötöttpályás közlekedést vegye igénybe. Csúcsidőszakban sűrűbben jár az 1-es, 1A villamos, a 34-es, a 106-os autóbusz, és az Árpád hídon – a Népfürdő utcától a Szentlélek tér megállóhelyig – ideiglenesen új buszsáv létesült, hogy segítse a Buda felé tartó autóbuszok haladását.

A fővárosi közlekedés hosszú ideje kritikát tárgya. A nyáron például a budapesti Fidesz vezetője hívta fel arra a figyelmet, hogy a nyári szünet ellenére akkora a dugó, mint a tanév során. Szentkirályi Alexandra szerint az autósoknak másfélszer annyi időbe telt eljutniuk a munkahelyükre, mint más napokon. A város gyakorlatilag állva marad.