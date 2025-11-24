Az EU-vezetők kizsigerelték az amerikai béketervet, Friedrich Merz szerint a héten nem várható áttörés

Friedrich Merz német kancellár hétfőn ismételten felszólította Oroszországot, hogy mozduljon meg és kezdjen érdemi béketárgyalásokat Ukrajnával. A kancellár hangsúlyozta: a háború lezárása elképzelhetetlen Moszkva részvétele nélkül, ugyanakkor kizárta, hogy a megoldás Ukrajna szuverenitásának feladása árán szülessen.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A kancellár szerint a Trump-adminisztráció által kitűzött november 27-i határidő irreális, a megoldás csak Ukrajna és Európa beleegyezésével képzelhető el.

Mint ismert, az amerikai béketerv értelmében Kijev lemondana a Donbászról, míg Herszon és Zaporizzsja megyében a frontvonal képezné a határt. Az ukrán hadsereg létszámát 600 ezer főben korlátoznák, valamint Kijev lemondana a NATO-csatlakozásról. Minden fél amnesztiát kapna a háború során elkövetett cselekményekért.

A terv azt is előírja, hogy Ukrajna 100 napon belül választást tartson. Oroszország vállalja, hogy nem támadja meg szomszédait, a NATO pedig nem terjeszkedik tovább. Kijev biztonsági garanciákat kapna Washingtontól. Ukrajna jogosult lenne az EU-tagságra, és átmeneti kedvezménnyel hozzáférhetne az uniós piachoz. A megállapodás értelmében fokozatosan feloldanák a Moszkva elleni szankciókat. Ukrajna átvenné az EU vallási és nyelvi kisebbségvédelmi szabályait, míg a zaporizzsjai atomerőművet az IAEA felügyelete alatt indítják újra; a megtermelt áram 50-50 százalékban oszlana meg Oroszország és Ukrajna között.

Merz az angolai fővárosban, Luandában nyilatkozott újságíróknak, ahol az Európai Unió vezetői az Afrikai Unióval tárgyaltak, és a következőket mondta az amerikai béketervről Bloomberg jelentése szerint:

A béke Ukrajnában nem fog egyik napról a másikra megszületni...Ukrajnát nem szabad egyoldalú területi engedményekre kényszeríteni — és Ukrajnának hatékonyan meg kell tudnia védeni magát az agresszióval szemben is.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ugyanott egyebeket is hozzátett, jeléül, hogy az uniós vezetők az amerikai javaslat lényeges elemeit nem fogadják el. A Bloomberg szerint azt mondta, csak Ukrajna hozhat döntéseket fegyveres erőiről, és Ukrajna területét és szuverenitását tiszteletben kell tartani. Mindez megegyezik a múlt csütörtökön Kijevnek bemutatott amerikai béketerv előtti brüsszeli állásponttal, amelynek alapján Moszkva nem bizonyult hajlandónak béketárgyalásokba bocsátkozni.