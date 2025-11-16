Görög gázt vesz Ukrajna

Görögországi eladótól vásárolna földgázt Ukrajna, a szerződés állítólag már megszületett. Kijev emellett megállapodást készít elő Franciaországgal „harci repülésünk, légvédelmünk és egyéb védelmi képességeink jelentős megerősítéséről” – idézi Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a Politico.

Görög gázt vásárol és francia védelmi eszközökhöz is juthat Ukrajna / Fotó: AFP

A görög gáz új útvonalon érkezik Ukrajnába

Ukrajna e gázzal kívánja megoldani az előttünk álló télen a gázellátását. Az ukrán vezető azt mondta, hogy a megállapodás egy újabb gázellátási útvonalat biztosít a téli import lehető legnagyobb mértékű biztosítására. A megállapodás „fedezi a gázimporthoz szükséges, közel 2 milliárd eurót, hogy kompenzálja az orosz csapások okozta ukrán termeléskiesést”.

Zelenszkij vasárnap Athénban találkozott Konsztantinosz Taszulasz elnökkel és Kiriákosz Micotákisz miniszterelnökkel. A görög megállapodásról az X-en azt írta, hogy annak teljes finanszírozását ukrán kormányzati alapokból, európai bankok finanszírozásából – az Európai Bizottság garanciájával –, valamint ukrán bankoktól, „európai partnerek”, köztük Norvégia segítségével biztosítják. Kijev emellett „aktív munkát” végez amerikai partnerekkel is.

Következik Franciaország, felkészül Spanyolország

A Franciaországgal kötendő megállapodás érdekében Volodimir Zelenszkij hétfőn Párizsba utazik, hogy tárgyaljon Emmanuel Macron francia elnökkel. Útja kedden már Spanyolországba vezet, amely az elnök megfogalmazása szerint „egy újabb erős ország, amely csatlakozott a partnerekhez azokban a kezdeményezésekben, amelyek valóban segítenek nekünk”.

Zelenszkij a közleményben nem említett konkrét megállapodást Madriddal, de az X-en azt írta: „Kedd – tárgyalások Spanyolországban a légvédelmünk megerősítéséről és a partnerekkel folytatott kezdeményezésekről. A mai legfontosabb prioritásaink

a légvédelem,

a légvédelmi rendszerek

és rakéták.”

Ukrajna Lengyelországgal és Azerbajdzsánnal is együttműködik az energiaellátás terén. Nagyon számít a hosszú távú szerződésekre Volodimir Zelenszkij szerint.