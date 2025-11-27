Kormányinfó: Gulyás Gergely tiszta vizet önt a pohárba – ez vár a csőd szélén tántorgó Budapestre

Csütörtök délelőtt 10 órától tart tájékoztatót Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő.

Fotó: Bruzák Noémi / MTI

Gulyás Gergely úgy fogalmazott, hogy sajnálják, hogy hat év alatt a fővárosi vezetés csődközeli állapotba vezettette Budapestet.

„Tisztán szeretnénk látni. Azt várjuk, hogy a Fővárosi Közgyűlés hivatalosan is állapítsa meg a fizetésképtelenséget,

a kormány belép és biztosítja a város működő képességet ebben az esetben. Nyitottak vagyunk arra, hogy csődsegélyt, pénzügyi mentőcsomagot nyújtsunk a fővárosnak (...) Budapest nem lehet működésképtelen, a főváros működése mindenki számára fontos” – jelentette ki.

Gulyás Gergely korábban úgy fogalmazott, hogy Karácsony Gergely főpolgármester „a hatévi városvezetés után beismerte, hogy az ország leggazdagabb városa már nemcsak csődközeli helyzetben van, hanem fizetésképtelen is”. Hozzátette, hogy Budapest pénzügyi helyzete „trükkök százaival” sem kozmetikázható tovább.

A kormányinfón elhangzott, hogy a 14. havi nyugdíjbevezetését decemberben tárgyalja az országgyűlés, így a nyugdíj első részletét, vagyis a 25 százalékát kifizetik jövőre a 13 havi nyugdíjjal egyszerre.

Gulyás Gergely elmondta, hogy mintegy 8000 milliárd forintot fordítanak nyugdíjkiadásokra.

Cikkünk frissül.