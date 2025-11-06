Leállhat az iskolai étkeztetés az egyik legnagyobb vidéki városban: nem fizette ki a számlákat az önkormányzat

Hét szolnoki iskolában már a jövő héten leállhat a gyermekétkeztetés, ha az önkormányzat nem rendezi az elmaradt számlákat – erről Töreki András, a Fidesz szolnoki frakcióvezetője beszélt csütörtöki sajtótájékoztatóján. Elmondása szerint a város több millió forintos tartozást halmozott fel a beszállítók felé, ami mostanra ellehetetleníti az étkeztetés fenntartását – írta a Szoljon.

Hét szolnoki iskolában leállhat a gyermekétkeztetés már jövő héten, mert az önkormányzat nem biztosította a szükséges forrásokat / Fotó: AFP

Kifizetetlen számlák sora van, ami nem görgethető tovább. Ha nem lesznek kifizetve a számlák, nem tudják kifizetni az alvállalkozókat, a nyersanyag-beszállítókat, és leállhat a gyermekétkeztetés

– fogalmazott Töreki, hozzátéve: a városnak megvan a pénze a szolgáltatás fedezetére, csak a költségvetésben nem jelölték meg a forrást.

A Fidesz-frakció ezért rendkívüli közgyűlést kezdeményez, és előterjesztést nyújt be, amely pontosan megjelöli, honnan kell biztosítani az étkeztetés fedezetét. Töreki szerint a kifizetések elmaradása nem pénzhiány, hanem politikai döntés következménye.

A frakcióvezető emlékeztetett arra is, hogy október végén a közgyűlés elfogadta a város likviditási tervét, amely az év utolsó három hónapjára biztosított egyensúlyt mutatott. A dokumentum szerint a városnak december végén egymillió forint maradna a számláján – csakhogy később kiderült, hogy több tétel, köztük a gyermekétkeztetés sorai üresek voltak.

„A városvezetés egyszerűen kihúzta a gyermekétkeztetésre szánt összeget, és így adta be az előterjesztést. Ilyen felelőtlenség még nem fordult elő Szolnokon" – mondta Töreki, aki szerint a gyerekek étkezésével „nem lehet játszani”.

Sürgősen orvosolni kell a gyermekétkeztetés hiányát

Mohi Márk, a Fidesz frakcióvezető-helyettese szerint ez „tisztességtelen játszma”, amelynek a gyerekek a kárvallottjai. Hangsúlyozta: a kormány minden rászorulónak biztosítja a közétkeztetést, ezért érthetetlen, hogy a város likviditási tervében erre egyetlen forint sem szerepel.

„A rendelkezésre álló pénzből azonnal ki kell fizetni a gyermekétkeztetés kintlevőségeit" – tette hozzá Mohi.

A frakció szerint, ha az önkormányzat nem rendezi a tartozásokat, az étkeztetést végző cégek már a jövő héttől nem tudják kifizetni az alvállalkozóikat és a nyersanyag-beszállítókat, így a szolgáltatás leállhat.