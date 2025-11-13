Deviza
EUR/HUF383.88 -0.19% USD/HUF330.47 -0.4% GBP/HUF435.35 -0.04% CHF/HUF415.45 -0.08% PLN/HUF90.79 -0.04% RON/HUF75.5 -0.2% CZK/HUF15.87 +0.07% EUR/HUF383.88 -0.19% USD/HUF330.47 -0.4% GBP/HUF435.35 -0.04% CHF/HUF415.45 -0.08% PLN/HUF90.79 -0.04% RON/HUF75.5 -0.2% CZK/HUF15.87 +0.07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,320.95 +0.16% MTELEKOM1,768 -1.81% MOL3,078 -0.19% OTP32,390 +0.59% RICHTER9,880 -0.1% OPUS529 -0.19% ANY7,340 +3.27% AUTOWALLIS153.5 +0.65% WABERERS5,680 +0.35% BUMIX10,549.16 +1% CETOP3,757.6 +0.44% CETOP NTR2,364.73 +0.61% BUX108,320.95 +0.16% MTELEKOM1,768 -1.81% MOL3,078 -0.19% OTP32,390 +0.59% RICHTER9,880 -0.1% OPUS529 -0.19% ANY7,340 +3.27% AUTOWALLIS153.5 +0.65% WABERERS5,680 +0.35% BUMIX10,549.16 +1% CETOP3,757.6 +0.44% CETOP NTR2,364.73 +0.61%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
korrupció
Ukrajna
Gyürk András

Brüsszelig ért a botrány, korrupt ukránok az uniós energetikai támogatásokra is rátehették a kezüket

Gyürk András szerint az ukrán energiaszektorban miniszterek és a Naftogaz exvezére által vezetett bűnszervezet férhetett hozzá az EU 3 milliárd eurós támogatásaihoz. A Fidesz EP-képviselője azonnali választ sürget Brüsszeltől a források védelméről, a visszaélések kizárásáról és Ukrajna csatlakozási folyamatának felülvizsgálatáról.
VG/MTI
2025.11.13, 12:02
Frissítve: 2025.11.13, 12:05

„Az ukrán háborús maffia uniós energetikai támogatásokra is rátehette a kezét” – közölte Gyürk András, a Fidesz európai parlamenti képviselője csütörtökön. Azt írta, a legújabb ukrajnai korrupciós botrány kapcsán nyilvánosságra került, hogy az ország energiaszektorában több ukrán miniszter és a Naftogaz ukrán állami olaj- és gázvállalat volt vezérigazgatójának részvételével kiterjedt bűnszervezet működhetett.

Gyürk András: korrupt ukrán tisztviselők az uniós energetikai támogatásokra is rátehették a kezüket
Az ukrán korrupcióellenes ügynökség néhány napja bejelentette, hogy nagyszabású razziákat hajtott végre / Fotó: NABU

Közben Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke bizarr választ adott a Volodimir Zelenszkij ajtaját nyaldosó korrupciós botrányra: bejelentette, hogy – a szélesedő ukrajnai vizsgálat és a befagyasztott orosz vagyon felhasználását övező fűtött uniós viták ellenére – elindította az oroszoktól elvett pénzeket Kijev felé.

A Fidesz EP-képviselője, a Patrióták frakciójának tagja a korrupciós eset kapcsán kiemelte: a háború kezdete óta az Európai Unió közel 3 milliárd eurós támogatást nyújtott az ukrán energiaszektornak. Az Európai Bizottságnak egyértelmű választ kell adnia, hogy az ukrán háborús maffia az európai adófizetők pénzére is rátette-e a kezét. Ezért azonnali választ igénylő kérdésekkel fordultak a brüsszeli testülethez. Hozzátette, az európai, köztük a magyar adófizetők pénzéből Ukrajna energetikai ágazata kétmilliárd eurót kapott vissza nem térítendő támogatásként, valamint 160 millió eurót a téli felkészülésre. Emellett európai kezességvállalással 500 millió eurónyi hitelt kaptak földgáz vásárlására. 

Az ukrán korrupciós botrány felveti annak a lehetőségét, hogy ezek a források az ukrán háborús maffia kezébe kerülhettek. Ezért azonnali választ igénylő kérdésekkel fordultunk az Európai Bizottsághoz. „Egyértelmű tájékoztatást és garanciát várok a brüsszeli testülettől, hogy a magyar és európai adófizetők pénze nem érintett ebben a korrupciós botrányban” – hangsúlyozta a fideszes politikus.

„Szintén érdeklődtünk, hogy mit tesz Brüsszel annak érdekében, hogy az elvi lehetőségét is kizárja annak, hogy az Ukrajnának folyósított támogatásokat nem céljuknak megfelelően használják fel” – fogalmazott Gyürk András. Hozzátette: felszólították a bizottságot, hogy az események tükrében vizsgálja felül Ukrajna EU-csatlakozásával kapcsolatos álláspontját.

Egyre nagyobb a nyomás Zelenszkijen, a korrupció miatt fogy a levegő az elnök körül

Miközben az ukrán hadsereg a fronton egyre nehezebb helyzetbe kerül, Kijevben minden eddiginél súlyosabb korrupciós botrány robbant ki. A vádak szerint több mint 100 millió dollár tűnt el kétes szerződések és visszaosztások révén az állami energiaszektorban olyan személyek közreműködésével, akik Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bizalmi körébe tartoznak.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu