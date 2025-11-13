Brüsszelig ért a botrány, korrupt ukránok az uniós energetikai támogatásokra is rátehették a kezüket

„Az ukrán háborús maffia uniós energetikai támogatásokra is rátehette a kezét” – közölte Gyürk András, a Fidesz európai parlamenti képviselője csütörtökön. Azt írta, a legújabb ukrajnai korrupciós botrány kapcsán nyilvánosságra került, hogy az ország energiaszektorában több ukrán miniszter és a Naftogaz ukrán állami olaj- és gázvállalat volt vezérigazgatójának részvételével kiterjedt bűnszervezet működhetett.

Az ukrán korrupcióellenes ügynökség néhány napja bejelentette, hogy nagyszabású razziákat hajtott végre / Fotó: NABU

Közben Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke bizarr választ adott a Volodimir Zelenszkij ajtaját nyaldosó korrupciós botrányra: bejelentette, hogy – a szélesedő ukrajnai vizsgálat és a befagyasztott orosz vagyon felhasználását övező fűtött uniós viták ellenére – elindította az oroszoktól elvett pénzeket Kijev felé.

A Fidesz EP-képviselője, a Patrióták frakciójának tagja a korrupciós eset kapcsán kiemelte: a háború kezdete óta az Európai Unió közel 3 milliárd eurós támogatást nyújtott az ukrán energiaszektornak. Az Európai Bizottságnak egyértelmű választ kell adnia, hogy az ukrán háborús maffia az európai adófizetők pénzére is rátette-e a kezét. Ezért azonnali választ igénylő kérdésekkel fordultak a brüsszeli testülethez. Hozzátette, az európai, köztük a magyar adófizetők pénzéből Ukrajna energetikai ágazata kétmilliárd eurót kapott vissza nem térítendő támogatásként, valamint 160 millió eurót a téli felkészülésre. Emellett európai kezességvállalással 500 millió eurónyi hitelt kaptak földgáz vásárlására.

Az ukrán korrupciós botrány felveti annak a lehetőségét, hogy ezek a források az ukrán háborús maffia kezébe kerülhettek. Ezért azonnali választ igénylő kérdésekkel fordultunk az Európai Bizottsághoz. „Egyértelmű tájékoztatást és garanciát várok a brüsszeli testülettől, hogy a magyar és európai adófizetők pénze nem érintett ebben a korrupciós botrányban” – hangsúlyozta a fideszes politikus.

„Szintén érdeklődtünk, hogy mit tesz Brüsszel annak érdekében, hogy az elvi lehetőségét is kizárja annak, hogy az Ukrajnának folyósított támogatásokat nem céljuknak megfelelően használják fel” – fogalmazott Gyürk András. Hozzátette: felszólították a bizottságot, hogy az események tükrében vizsgálja felül Ukrajna EU-csatlakozásával kapcsolatos álláspontját.