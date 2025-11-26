Von der Leyen egyre zavarosabb: újabb háborúkat lát és fegyverekkel kötne békét – már saját magát sem tudja követni a bizottság elnöke

Ursula von der Leyen üdvözölte az amerikai elnök, Donald Trump kezdeményezésére zajló, és Washington által vezetett tárgyalásokat, melyek az orosz-ukrán háború lezárására irányulnak. Az Európai Bizottság elnöke úgy véli, hogy a több napja tartó tárgyalások után most már van egy kiindulási alap a lehetséges békemegállapodáshoz.

Urusla von der Leyen kifejtette az Európai Bizottság álláspontját a háború lezárás célzó megállapodások kapcsán / Fotó: Frederick Florin / AFP

Az Európai Unió korábban aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a Trump-kormány által a múlt héten nyilvánosságra hozott 28 pontos béketerv miatt, mivel úgy ítélték meg, hogy az érezhetően Moszkva javára billentette a mérleg nyelvét. Eleinte Ukrajna számára sem volt szimpatikus az amerikai tervezet, azonban a hétvégi genfi tárgyalások során sikerült egy frissített, és finomított változatost megalkotni, ami a legfrissebb hírek szerint már Kijev számára is elfogadható – írta a Politico.

„Az elmúlt napokban Genfben az Amerikai Egyesült Államok, az Európai Unió és Ukrajna közös erőfeszítéseinek eredményeként most már van kiindulási pontok” – emelte ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban az európai parlamenti képviselőknek.

A háborút le kell zárni, de az EU-nak vannak követelései

Ursula von der Leyen egyúttal elmondta az EU legfontosabb követeléseit a várható békemegállapodással kapcsolatban. Úgy véli, hogy egyetlen békeegyezmény sem tartalmazhatja Ukrajna fegyveres erőinek korlátozását (ahogyan az első amerikai javaslatban szerepel), mivel ez sebezhetővé tenné az országot a jövőbeli támadásokkal szemben. A német politikus szerint Ukrajnának szilárd, hosszú távú és hiteles biztonsági garanciákra van szüksége, amelyek elriasztják és visszatartják Oroszországot a jövőbeli támadásoktól.

Ugyanilyen egyértelmű, hogy bármely békeszerződésnek biztosítania kell az európai biztonság hosszú távú garantálását

– hangsúlyozta az Európai Bizottság első embere.

Hozzátette, hogy Európa számára elfogadhatatlan a határok megváltoztatása. Ez különösen annyak fényében fontos követelés, hogy az első az amerikai a Krím-félszigetet, valamint Ukrajna Luhanszk és Donyeck régióit de facto orosz területként ismerte volna el, a Herszon és Zaporizzsja régiókban pedig a jelenlegi frontvonalak mentén befagyasztanák a területeket.