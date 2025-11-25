Deviza
háború
Kijev
támadás

Általános riadó Ukrajnában: Oroszország az éjjel kiterjedt támadást indított, levegőben a MiG-31- hullanak a rakéták Kijevre, már szétlőtték az energiarendszert

A rettegett vadászgép hordozza a Kinzsal hiperszonikus rakétát is.
Andor Attila
2025.11.25, 06:44

Sorra szállnak fel a MIG-31-es gépek, egész Ukrajnában riadót hirdettek. Mindössze néhány perccel később a légierőt figyelmeztették a második "Dagger" felszállására, miközben Kijevben több erős robbanás hallatszott.

A MIG 31-es vadászgépet s bevetik a háborúban / Fotó: AFP

Egy ember meghalt, hét megsérült a fővárost ért támadásban. 

A Pecserszki és a Dnyiprovszki járásban lakóépületeket találtak el. Károk és tüzek voltak. Egy ember meghalt, hét másik megsérült.
Egy lakóházban tűz ütött ki, amely az épület több szintjére is átterjedt. A tüzet a negyedik és a hetedik emelet között regisztrálták.
A szolgálatok a helyszínen lévő emberekkel együtt már dolgoznak a támadás következményeinek elhárításán.

Nemcsak Kijevet, hanem az energetikai infrastruktúrát is támadták,

A minisztérium sajtószolgálata szerint a  már megkezdték a károk felmérését. Az orosz erők kombinált támadást hajtottak végre, cirkálórakétákat, drónokat, és ballisztikus rakétákat is bevetetek.

Orosz-ukrán háború
