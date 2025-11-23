Kiborult a magyar miniszter: „A pofátlanságnak is van határa!”

„A pofátlanságnak is van határa! Amikor a csend közönyével próbálják felmenteni a felmenthetetlent, elfogadhatatlanná tenni az elfogadhatatlant” – írta Hankó Balázs a Facebookon.

Fotó: Unai Huizi Photography / Shutterstock (Képünk illusztráció)

A kulturális és innovációs miniszter azt is írta, hogy az Európai Oktatási Térség és benne az Erasmus új stratégiáját akarja Brüsszel elfogadtatni a tagállamok oktatási minisztereinek jövő csütörtöki ülésén.

Közel három éve az Európai Bizottság felfüggesztette a magyar egyetemek részvételét az uniós oktatási és kutatási programokban, azzal az indokkal, hogy az alapítványi fenntartású intézmények kuratóriumaiban kormányzati befolyás érvényesülhet.

A magyar kormány szerint ez politikai döntés volt, amely jogtalanul korlátozza a hallgatók nemzetközi lehetőségeit.

Hankó közölte, hogy Brüsszel túllépi hatáskörét, amikor a tagállamok oktatási szerkezetébe kíván beleszólni. Többszöri egyeztetés és jogszabályi módosítás után – például a kuratóriumi tagság időkorlátjának bevezetésével – sem született megállapodás – tette hozzá.

A politikus úgy látja, hogy az Európai Bizottság „túszként tartja fogva” a magyar hallgatókat, és politikai nyomásgyakorlásra használja az Erasmus-programot.

A magyar kormány elindította a Pannónia Ösztöndíjprogramot, amely az Erasmushoz hasonló külföldi tanulmányi lehetőségeket kínál,

teljes kreditelismeréssel és magasabb ösztöndíjjal. Eddig több mint nyolcezer hallgató élt a lehetőséggel.

A Brüsszelben tárgyalandó új stratégia célja az, hogy növelje az egyetemisták mobilitását, valamint az EU-n kívüli országokból érkezők számát évi 350 ezer főre. Magyarország azonban kijelentette: addig nem támogatja a javaslatot, amíg a magyar hallgatók nem kerülhetnek vissza az Erasmus-programba. A magyar álláspontot a Magyar Rektori Konferencia is támogatja.

A magyar kormány álláspontja szerint az Európai Bizottság igazságtalanul jár el, és politikai okokból korlátozza a magyar egyetemisták nemzetközi lehetőségeit. Brüsszel viszont az egyetemi autonómia és az átláthatóság erősítésére hivatkozik. A kérdés így várhatóan éles vitát vált ki a jövő heti oktatási miniszteri ülésen.