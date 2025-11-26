Hatalmas tragédia Hongkongban: kigyulladt egy toronyházakból álló lakónegyed, még zajlik a mentés – fotók, videó

Hongkong egyik legsűrűbben lakott északi kerületében, Tai Póban szerdán hatalmas tűz ütött ki egy több toronyból álló lakókomplexumban, mely gyorsan a város idei legsúlyosabb tragédiájává vált. A hatóságok megerősítése szerint eddig legalább négyen életüket vesztették, és továbbra sem ismert, hányan rekedhettek a 31 emeletes épületekben, melyeket kora estére sűrű fekete füst és látványos lángtenger borított be. A több száz tűzoltó órákon át küzdött a lángokkal, miközben az erős szél és a homlokzatra rögzített bambuszállványzat tovább nehezítette a munkájukat.

Hatalmas tragédia Hongkongban: kigyulladt egy toronyházakból álló lakónegyed, még zajlik a mentés / Fotó: AFP

A tűz a Wang Fuk Court néven ismert lakótelepen kezdődött, ahol mintegy 2000 lakás található. A Hongkongi Tűzoltóság a Reutersnek elmondta, hogy egyelőre nem tudják megbecsülni, hány lakó lehet még az épületekben. A helyszínen több sérültet is elláttak:

három ember életveszélyes égési sérüléseket szenvedett,

egy további személy pedig súlyos állapotban van.

A sérültek között tűzoltók is vannak, ami jelzi, mekkora erővel tombolt a tűz a felsőbb szinteken.

A környékbeliek sokkolva figyelték az eseményeket az egyik felüljáróról. A beszámolók szerint több torony homlokzatát éppen felújították, ezért az épületek nagy részét bambuszállványzat borította. A rögzítések több helyen megadták magukat, és darabok zuhantak a mélybe, miközben a tűzoltók megpróbálták elérni a felsőbb lakásszinteket. A komplexum alatti főútvonalat tucatnyi tűzoltóautó és mentő foglalta el, lezárva a környéket.

Tai Po Hongkong egyik nagy kiterjedésű, mintegy 300 ezer lakosú elővárosi kerülete, közel a szárazföldi Kína határához. A Wang Fuk Court a hongkongi államilag támogatott lakástulajdonlási program részeként épült, és 1983 óta lakott. A városban különösen jellemzők a magasra törő lakótornyok, mivel Hongkong a világ legsűrűbben lakott térségei közé tartozik.

A tragédia egy sokszor előkerülő problémára is rávilágít: hogy mekkora szerepet játszik még mindig a bambuszállványzat a hongkongi építőiparban.

A város az utolsó helyek egyike, ahol a hagyományos bambuszszerkezeteket széles körben alkalmazzák.

A kormány idén márciusban jelentette be, hogy fokozatosan elkezdi visszaszorítani a technológiát a biztonsági kockázatok miatt: cél, hogy a közberuházások felénél már fémállványt használjanak.