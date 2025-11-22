Deviza
határvédelem
Illegális migráns
Ausztria

Ausztria bejelentést tett a magyar határról: megváltozik az ellenőrzés, újfajta rendőröket vezényelnek ki – ez áll a háttérben

Sikeres a harc az emberkereskedelem ellen. Az illegális migráció megszűnése miatt sorra zárják be az ellátó létesítményeket.
VG
2025.11.22., 10:04

Ausztriában az elmúlt években végrehajtott széles körű intézkedések sikert értek el az illegális migráció és az emberkereskedelem ellen. Gyakorlatilag nullára szorították vissza az illegális migránsok számát, ezért december végén bezárják a schattendorfi (somfai) menekültügyi regisztrációs központot.

illegális migráció
Az illegális migráció gyakorlatilag megszűnt Ausztriában / Fotó: AFP

Az osztrák belügyminisztérium közleménye emlékeztetett, hogy miután Bécs megvétózta Bulgária és Románia schengeni övezethez való csatlakozását, az Európai Unió számos intézkedést hozott külső határainak védelme, valamint a műszaki infrastruktúrába és a személyzetbe való nagyobb befektetés érdekében.

Az elmúlt években 

Ausztria is számos határvédelmi intézkedést hajtott végre,

például a Fox hadműveletet a magyar határon. Ebben a Magyarországon tartózkodó osztrák rendőrök a helyi hatóságokkal együttműködve léptek fel az embercsempészet ellen.

Emellett az osztrák rendőrség támogatást nyújt a Nyugat-Balkán különböző országainak is.

Hatékony intézkedések az illegális migráció visszaszorítására

A Balkánon keresztüli embercsempészetért kiszabható büntetés mértéke 1000 euróról 9000 euróra emelkedett, ami megtette a hatását.

Míg a burgenlandi határon 2022-ben a 46. naptári héten több mint 1900 feltartóztatást regisztráltak, addig 2025-ben ugyanebben az időszakban ez a szám mindössze 34 volt.

Austrian Police Signage And Alpine Mountain Landscape
Sikeres volt a harc az embercsempészek ellen / Fotó: NurPhoto via AFP

A menedékjogi költségeken spórolunk, és a biztonságba fektetünk be

– hangsúlyozta a héten Gerhard Karner belügyminiszter. „Az illegális migráció az elmúlt két évben jelentősen csökkent. Ez lehetőséget teremt arra, hogy további rendőröket alkalmazzunk a határvédelem és az ellenőrzés területén” – tette hozzá.

Bezár a menekültközpont

A megváltozott körülmények miatt 

bezárható a Schattendorfi Menekültügyi Regisztrációs Hivatal,

amelyet 2016-ban hoztak létre, és jelenleg 23 rendőrt foglalkoztat.

Az iroda 2025. december végi bezárásával a rendőröket mostantól elsősorban a határvédelemre fogják bevetni, vagy más osztályokra osztják be.

Az ORF osztrák közszolgálati műsorszolgáltató magyar nyelvű portáljának tudósítása szerint a schattendorfi (somfalvai) rendőrőrsöt ezek a strukturális változások nem érintik.

Az elmúlt 18 hónapban az alapvető támogató létesítmények száma is csökkent, 30-ról nyolcra. A belügyminisztérium közleménye szerint Burgenlandban a szövetségi kormány alapvető ellátó létesítményei teljesen bezárhatóak.


 

