Nukleáris rejtély: Teherán hallgat, az ENSZ pánikba esett – nem tudni, mi történt az iráni uránnal

Az ENSZ Nemzetközi Atomenergia-ügynöksége (IAEA) szerint Teherán hónapok óta nem tájékoztatja őket arról, hogy mi történt az iráni uránkészlettel, amely a legutóbbi ellenőrzéskor már közel bombaminőségű dúsítottságú volt.

Öt hónapja nem tudja ellenőrizni az iráni uránkészletet az ENSZ nukleáris felügyelete, miután izraeli és amerikai támadások súlyos károkat okoztak az ország atomlétesítményeiben / Fotó: NurPhoto via AFP

Az IAEA legújabb, a Bloomberg által látott jelentése szerint az ügynökség június óta nem tudta ellenőrizni a készleteket, mivel az izraeli és amerikai bombázások több kulcsfontosságú helyszínt megsemmisítettek.

Az ENSZ aggódik az iráni uránkészlet miatt

Rafael Mariano Grossi főigazgató szerint a helyzet „a szabványos ellenőrzési gyakorlat szerint is régóta elmaradásban van”, és Teherán hallgatása az urán hollétéről „komoly aggodalomra ad okot”. A jelentés azóta készült, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa újra életbe léptette a korábbi szankciókat, és felszólította Iránt az urándúsítás felfüggesztésére.

Műholdfelvételek szerint a háború során a légicsapások elsősorban a felszíni létesítményeket rombolták le, ám ezzel visszavetették az ENSZ-ellenőrök évtizedes hozzáférését is az iráni nukleáris komplexumhoz. Az ország atomprogramja már az 1950-es évek óta aggasztja a Nyugatot, és rendszeresen politikai feszültségeket, illetve olajpiaci kilengéseket vált ki.

Irán következetesen tagadja, hogy atomfegyver fejlesztésén dolgozna.

A teheráni vezetés szerint a dúsítás felgyorsítása az Egyesült Államok hibája, miután Donald Trump elnök első ciklusa alatt kiléptette az országot a 2015-ös atommegállapodásból és súlyos szankciókat vezetett be.

Grossi ugyanakkor leszögezte: amíg Irán nem működik együtt, az ügynökség „nem tudja garantálni, hogy az ország nukleáris programja kizárólag békés célokat szolgál”.

A júniusi bombázások után Teherán megszakította a Washingtonnal folytatott tárgyalásokat is, és kijelentette: nem hajlandó újra asztalhoz ülni, amíg nem kap biztosítékot arra, hogy nem érik további támadások.