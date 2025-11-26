Deviza
Oroszország elvesztette az egyik legnagyobb rakétatudósát: meghalt az Iszkander atyja – ez óriási veszteség Putyinnak

Az elhunyt mérnök több mint 600 tervét szabadalmazták életében. Az Iszkander taktikai ballisztikus rakétákat mai is előszeretettel használja Oroszország Ukrajna ellen.
K. B. G.
2025.11.26, 19:51
Frissítve: 2025.11.26, 19:51

Az Iszkander és Topol rakéták indítóállomásának fejlesztését vezető Valerian Szobolev 87 éves korában Volgográdban meghalt. A TszKB egykori vezető tervezője halálának okát nem hozták nyilvánosságra, de az orosz sajtóban arról írtak, hogy súlyos és hosszú betegség után hunyt el.

Russian Iskander missile strikes civilian facility in Kharkiv, causing explosion and damage
Iszkander-támadás után Harkivban/Fotó: Anadolu via AFP

A Mediazona összefoglalója szerint a rakétatervező 1938-ban született Sztálingrádban (a mai Volgográdban) és a helyi műszaki egyetem autó- és trakormérnök szakán végzett, majd a volgográdi traktorgyárban volt tervező.

Nemcsak az Iszkander, számos másik rakéta tervezésében is részt vett Szobolov

Később az 1980-as években a kísérleti tervekkel foglalkozó iroda munkatársaként részt vett a az Iszkander mellett a Pinoír, az Oka, a Tocska-U és a Topol rakétarendszerek indítójának tervezésében is. Élete során több mint 600 tervre szerzett szabadalamat, az 1990-es évek elején a volgográdi régiós önkormányzat helyettes vezetője is volt.

Az Iszkander rakétákat az orosz hadsereg 2006-ban állította harcrendbe és ma is rendszeresen használja azokat Ukrajna ellen indított háborújában. A taktikai ballisztikus rakéták ugyan drágábbak a Sahid-drónoknál, de gyorsabbak és pontosabbak, valamint védekezni és nehezebb ellenük.

