elnök
politikus
Jair Bolsonaro

Váratlan fordulat: letartóztatták Trump egykori szövetségesét

Őrizetbe vették a volt brazil elnököt, miután ügyvédei előző nap házi őrizetet kértek egészségügyi okokra hivatkozva. Jair Bolsonaro többször is tagadta, hogy törvényt sértett volna.
VG
2025.11.22., 12:10

Letartóztatták Jair Bolsonaro volt elnököt Brazíliában. A politikust állítólag a villájából kilépve vették őrizetbe – számolt be a The Guardian.

Letartóztatták Jair Bolsonaro volt elnököt Brazíliában
Letartóztatták Jair Bolsonaro volt elnököt Brazíliában / Fotó: Sergia Lima / AFP

Egy rövid közleményben a szövetségi rendőrség megerősítette, hogy a legfelsőbb bíróság kérésére végrehajtották az előzetes letartóztatási parancsot. A brazil média beszámolói szerint a politikust egy szövetségi rendőrségi bázisra vitték.

A volt elnök egyik ügyvédje, Celso Vilardi szombaton megerősítette az AFP-nek: „Börtönbe zárták, de nem tudom, miért.”

Szeptemberben Bolsonarót 27 év és három hónap börtönbüntetésre ítélték. A volt elnök a 2022-es választások győztesének, Luiz Inácio Lula da Silva elleni puccs kitervelésével vádolták meg. Bolsonaro hívei gyújtogattak és összecsaptak a rendőrökkel, majd

több százan a volt elnök szimpatizánsai közül megrohamozták Brazíliavárosban a kongresszus, a Planalto elnöki palota és a legfelsőbb bíróság épületét, áttörve a rendőrségi kordont.

A megválasztott elnök puccskísérlettel vádolta meg az elődjét, mert szerinte Bolsonaro állt az ország kormányzati épületei elleni támadás mögött.  

A bíróság azonban még nem rendelte el Bolsonaro börtönbüntetését ezekért a bűncselekményekért, amíg egy sor jogi eljárás és fellebbezés folyamatban van. Bolsonaro szombati őrizetbe vétele állítólag nem állt közvetlen összefüggésben a megválasztott elleni puccsal.

Szakértők korábban valószínűtlennek nevezték, hogy Jair Bolsonarót a tárgyalása előtt letartóztatják, kivéve, ha a legfelsőbb bíróság illetékes bírája úgy ítéli meg, hogy fennáll a szökés veszélye.

Jair Bolsonaro többször is tagadta, hogy törvényt sértett volna, 

és politikai ellenfelei boszorkányüldözésének nevezte az ellene felhozott vádakat.

Bolsonaro ellen több másik ügyben is folyik eljárás, így többek között azzal is vádolják, hogy meghamisította a koronavírus elleni védőoltásáról szóló igazolását, valamint azzal, hogy vámmentesen próbált az országba csempészni Szaúd-Arábiától kapott gyémánt ékszereket. 

