orosz-ukrán háború
Andrij Jermak
Zelenszkij

Hatalmas fordulat, kiderült, mi lett Zelenszkij korrupció miatt megbukott bizalmi emberével

Razziáztak Zelenszkij bizalmi emberének lakásán, pont mielőtt az amerikai béketárgyalásokra indult volna. Andrij Jermak most megdöbbentő bejelentést tett: indul a frontra.
D. GY.
2025.11.29., 09:27

Volodimir Zelenszkijnek korábbi vezető tanácsadója, Andrij Jermak pénteken a New York Postnak elmondta, hogy a frontvonalra tart – órákkal azután, hogy benyújtotta lemondását, miután a kijevi nemzeti korrupcióellenes iroda rajtaütést tartott az otthonában.

Jermak
Andrij Jermak megdöbbentő bejelentést tett: indul a frontra / Fotó: AFP

Megyek a frontra, és fel vagyok készülve bármilyen megtorlásra

írta Andrij Jermak a The Postnak küldött szenvedélyes üzenetében péntek este. „Tisztességes és becsületes ember vagyok. Nem akarok problémát okozni Zelenszkijnek, megyek a frontra” – tette hozzá. Ezután elnézést kért, és közölte, hogy többé nem fogad megkereséseket. Nem mondta el, mikor indul, azt sem, hogy milyen szerepet vállalna a hadseregben. „Szolgáltam Ukrajnát, és 2024. február 24-én Kijevben voltam” – írta, utalva arra a napra, amikor Oroszország teljes körű támadást indított. „Talán még találkozunk. Dicsőség Ukrajnának” – írta.

Jermak az amerikai tárgyalások újabb fordulója előtt mondott le

Jermak korábban Ukrajna delegációját vezette a béketervvel kapcsolatos tárgyalásokon. A lakásán tartott razzia és lemondása közvetlenül azelőtt történt, hogy találkozott volna az amerikai tárgyalódelegációval, amely az orosz háború lezárásáról szóló egyeztetéseket vezeti.

Egy ukrán delegáció azonban továbbra is az Egyesült Államokba utazik ezen a hétvégén, hogy találkozzon Steve Witkoff különleges elnöki megbízottal és Jared Kushnerrel a béketervről szóló tárgyalások folytatására.

A csapatban továbbra is ott van az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára, Rusztem Umerov, aki meggyőzte Witkoffot arról, hogy Ukrajna elfogadna egy erősen Oroszország felé hajló, 28 pontból álló béketervet — amelyet Zelenszkij később elfogadhatatlannak tartott, amerikai tisztviselők szerint.

Az amerikai lap szerint Umerov – aki tagadja, hogy jóváhagyta volna az eredeti tervet – Kash Patel FBI-igazgatóval is beszélt a Witkoffal való találkozója előtt. 

A Jermaknál tartott razziára azt követően került sor, hogy az ukrán korrupcióellenes hatóság 15 hónapon át vizsgálta az ukrán vezetés legfelsőbb szintjéig elérő korrupciós ügyet, amelyben állítólag arra kényszerítettek Energoatom-vállalkozókat, hogy 10–15 százalékos visszaosztást fizessenek – különben feketelistára kerültek volna. A nyomozók szerint a bűnözők közel 100 millió dollárt kerestek. 

Hálás vagyok Jermaknak, hogy Ukrajna tárgyalási pozícióját mindig az elvárásoknak megfelelően képviselte: mindig hazafias álláspontot képviselt 

– mondta Zelenszkij bizalmasa lemondása után. 

5 perc
