Jókai utcai házomlás: jogerős ítélet született a súlyosan megsérült balerina ügyében

A Jókai utcai házomlásban megsérült balerina ügyében tartott tárgyaláson kiderült, nemcsak a sérelemdíj kifizetéséért zajló perben született egyezség, de a kártérítési perekben is jogerős határozat született – írja a Blikk.

Jogerős ítélet a balerina ügyében / Fotó: Shutterstock (illusztráció)

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy 2022. június 27-én leomlott és az utcára zuhant az átalakítás alatt álló Jókai utca 1. szám alatt található ház párkányfala, négy személy sérülését okozva. Közülük hárman csak könnyebben sérültek meg, de a Budapesti Operettszínház egyik táncművésze életveszélyesen:

súlyos gerinc-, koponya- és belső sérüléseket szenvedett, műteni is kellett.

A leomló törmelék több parkoló járművet összetört. A Jókai utcai házomlás miatt az épület húsz lakójának a terézvárosi önkormányzat volt kénytelen ideiglenesen szállást biztosítani, de a történtek miatt több lakás is huzamosabb ideig beázott.

A rendőrség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt nyomozást indított az ügyben. Az eljárásban több mint ötven tanút hallgattak meg.

Tóth Nikolett sérelemdíjra azért tart igényt, mert jelentős költségeket igényel a gyógyulása és a rehabilitációja. Ügyvédje, Ikanov Gábor a Blikknek elmondta: a felperesek, Tóth Nikolett és édesanyja 60, illetve 15 millió forint sérelemdíjat követelnek, amelynek egy részét korábban megkapták.

A most benyújtott megállapodás szerint a maradék 15-15 millió forintot a perelt cég köteles kifizetni, ehhez jön hozzá a kártérítés miatt indított perben megítélt összeg.

A jogerős határozat szerint Tóth Nikolettnek összesen, a sérelemdíjjal együtt 200 millió forint kártérítés és 3,5 millió forintos havi járadék jár élete végéig.

A lap hozzáteszi, hogy azonban kérdéses, hogy ezt mikor kapja meg, ugyanis az alperes cégek felszámolás alatt állnak. Az ügyvéd ugyanakkor azt mondta: a biztosítónak mindenképpen állnia kell a határozatban szereplő összeget.

Korábban a baleset hátteréről forgatott a Hírt TV is: