Deviza
közel-kelet
Ukrajna
orosz-ukrán háború
Oroszország
jordánia

Elege lett a tízmilliós országnak Putyinból, azonnali hatállyal felszólította: kiderült, hogy az orosz hadseregbe viszik az állampolgárait – „Fejezzék be a toborzást”

Jordánia csütörtökön felszólította Oroszországot, hogy hagyjon fel a jordán állampolgárok toborzásával, miután két jordániai életét vesztette az ukrajnai harcokban. A külügyminisztérium a gyakorlatot a nemzetközi jog megsértésének minősítette, és kérte a már besorozott jordánok szolgálati viszonyának megszüntetését.
VG
2025.11.27, 21:58

Jordánia csütörtökön hivatalosan felszólította Oroszországot, hogy haladéktalanul szüntesse be jordán állampolgárok toborzását az orosz fegyveres erők kötelékébe, miután két jordániai állampolgár életét vesztette az ukrajnai harcokban az orosz oldalán – írja az Arab News.

Views Of Petra - Jordan’s Ancient Nabataean City Jordánia Elege lett Jordániának Putyinból, azonnali hatállyal felszólította: kiderült, hogy az orosz hadseregbe viszik az állampolgárait
Fotó: NurPhoto via AFP

A jordániai külügyminisztérium közleményében a toborzási gyakorlatot a jordániai és a nemzetközi jog megsértésének minősítette, egyben kiemelve, hogy az érintettek súlyos életveszélynek vannak kitéve. Fuad al-Madzsali szóvivő hangsúlyozta: a tárca felszólítja a jordániai állampolgárokat, hogy jelentsék az orosz haderőbe történő toborzási kísérleteket.

A minisztérium egyúttal az orosz hatóságoknál is kezdeményezte a már besorozott jordán állampolgárok szolgálati viszonyának megszüntetését.A jordán törvények szerint állampolgárai nem csatlakozhatnak külföldi fegyveres erőkhöz.A külügyminisztérium tudomása szerint a toborzás részben online platformokon zajlik. 

Hivatalos adatok egyelőre nem állnak rendelkezésre arról, hogy pontosan hány jordániai állampolgárt érinthetett a gyakorlat, ugyanakkor nem hivatalos becslések szerint több száz jordániai él Oroszországban, és több mint húszezer jordániai szerzett korábban felsőfokú végzettséget a volt Szovjetunió utódállamaiban.

A mostani jordániai közlemény nem tartalmazott utalást arra, hogy a két ország diplomáciai kapcsolataiban egyéb változás történt volna. Hasonló panaszok korábban más arab országokból – köztük Egyiptomból és Tunéziából – is napvilágra kerültek, miután ottani állampolgárok szintén életüket vesztették vagy eltűntek az ukrajnai fronton.

Orosz részről egyelőre nem érkezett hivatalos reakció a jordániai közleményre.

Orosz–ukrán háború: az idő Moszkvának dolgozik, az ukránok egyre inkább belefáradnak a háborúba, egyre több fiatal dezertál

A futószalagon érkező béketervekben még az európai és ukrán vezetők sem tudnak megegyezni, nemhogy Brüsszel és Washington. Egységes nyugati álláspont híján az orosz–ukrán háború elhúzódása Moszkva érdekeit szolgálja. Az ukránok belefáradtak a háborúba, a német statisztikák szerint egyre több ukrán fiatal menekül el a harcok elől.

Orosz-ukrán háború

12438 cikk

