Elege lett a tízmilliós országnak Putyinból, azonnali hatállyal felszólította: kiderült, hogy az orosz hadseregbe viszik az állampolgárait – „Fejezzék be a toborzást”

Jordánia csütörtökön hivatalosan felszólította Oroszországot, hogy haladéktalanul szüntesse be jordán állampolgárok toborzását az orosz fegyveres erők kötelékébe, miután két jordániai állampolgár életét vesztette az ukrajnai harcokban az orosz oldalán – írja az Arab News.

A jordániai külügyminisztérium közleményében a toborzási gyakorlatot a jordániai és a nemzetközi jog megsértésének minősítette, egyben kiemelve, hogy az érintettek súlyos életveszélynek vannak kitéve. Fuad al-Madzsali szóvivő hangsúlyozta: a tárca felszólítja a jordániai állampolgárokat, hogy jelentsék az orosz haderőbe történő toborzási kísérleteket.

A minisztérium egyúttal az orosz hatóságoknál is kezdeményezte a már besorozott jordán állampolgárok szolgálati viszonyának megszüntetését.A jordán törvények szerint állampolgárai nem csatlakozhatnak külföldi fegyveres erőkhöz.A külügyminisztérium tudomása szerint a toborzás részben online platformokon zajlik.

Hivatalos adatok egyelőre nem állnak rendelkezésre arról, hogy pontosan hány jordániai állampolgárt érinthetett a gyakorlat, ugyanakkor nem hivatalos becslések szerint több száz jordániai él Oroszországban, és több mint húszezer jordániai szerzett korábban felsőfokú végzettséget a volt Szovjetunió utódállamaiban.

A mostani jordániai közlemény nem tartalmazott utalást arra, hogy a két ország diplomáciai kapcsolataiban egyéb változás történt volna. Hasonló panaszok korábban más arab országokból – köztük Egyiptomból és Tunéziából – is napvilágra kerültek, miután ottani állampolgárok szintén életüket vesztették vagy eltűntek az ukrajnai fronton.

Orosz részről egyelőre nem érkezett hivatalos reakció a jordániai közleményre.