Döntött Karácsony Gergely: bejelentette, kit akar főpolgármester-helyettesnek – teljes a meglepetés, borítékolható Vitézy Dávid válasza

„A Fővárosi Közgyűlés ez idáig egyetlen főpolgármester-helyettest sem választott meg. Ez tovább nehezíti az egyébként sem könnyű helyzetünket, ráadásul törvénytelen állapotot eredményezett” – írta Karácsony Gergely pénteken a Facebookon.

Karácsony Gergely bejelentette, kit akar főpolgármester-helyettesnek / Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

A főpolgármester felidézte, hogy tavaly Kiss Ambrust és Vitézy Dávidot jelölte a főpolgármester-helyettesi pozícióra, de a közgyűlés meg sem tárgyalta a javaslatot. Most közölte, hogy tesz egy másik javaslatot.

„Olyan embert jelölök, aki megfelel a törvényi előírásnak – közgyűlési tag, de nem polgármester vagy alpolgármester –, vállalja a feladatot, és akiben megbízom.

A közgyűlésben egyetlen ilyen ember van: Tüttő Kata”

– írta Karácsony Gergely.

„Kata az egyik legkiválóbb politikus, akivel valaha dolgoztam. Fiatal kora ellenére a közgyűlés legtapasztaltabb tagja, és ezzel párhuzamosan a legmagasabb vezetői tisztséget tölti be, amit magyar valaha elért az Európai Unióban: ő az EU önkormányzati szervezetének, a Régiók Bizottságának az elnöke.”

A politikus közlése szerint Tüttő Kata megválasztását a Régiók Bizottságának élére az összes frakció támogatta, beleértve a Tisza pártcsaládját, az Európai Néppártot is.

Karácsony azt javasolta a közgyűlésnek,

csak jövő júniusig, az új kormány megalakulásáig válasszanak helyettest.

Hozzátette, hogy ezáltal helyreállítanák a főváros törvényes működését.