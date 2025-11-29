Ha karácsonyi vásár, akkor terrorfenyegettség? - Lőfegyvereket találtak az egyik leghíresebb európai karácsonyi vásár környékén

Az önkormányzat dolgozói fegyvereket és lőszert fedeztek fel a strasbourgi híres karácsonyi vásár gyermek Advent Faluja melletti bokrokban, a Petite-France negyedben –írja az RTL.

Sokmillió látogatót vonz a strasbourgi karácsonyi vásár / Fotó: AFP

A strasbourgi karácsonyi vásár Franciaország és azon túl egyik legnagyobbja, 2024-ben rekordnak számító 3,4 millió látogatót vonzott. Ezért különösen aggasztó egy fegyver felfedezése ilyen környezetben.

A francia ügyész nyomozást indított.

A fegyver teljesen működőképes volt és azonosítható volt. 2022-ben lopták el Haute-Rhin-ben egy hobbi lőtéri lövöldei tulajdonos otthonából.

A karácsonyi vásár ideje alatt, amely egy teljes hónapig tart, Strasbourgban megerősítették a biztonsági intézkedéseket a Franciaországban továbbra is jelen lévő lehetséges terrorfenyegetés miatt. 2018 decemberében Chérif Chekatt dzsihadista öt embert ölt meg fegyverrel, további 11-et pedig megsebesített.