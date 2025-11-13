Németország arccal a háború felé fordul, berántják a 18 éveseket
Kompromisszumra jutott a német koalíciós kormány a katonai szolgálat kapcsán, hogy újjáépítse az ország meggyengült fegyveres erejét. A Friedrich Merz kancellár konzervatívjai és a balközép szociáldemokraták által elfogadott modell egy hibrid rendszert irányoz elő, amely önkéntes szolgálaton alapul, de szükség esetén a kötelező behívás lehetőségével is rendelkezik.
Ez azt jelenti, hogy a sorkatonai szolgálat nem lesz ugyan kötelező, de az igen, hogy
a jövőben minden 18 éves német férfi megjelenjen a sorozáson.
Ha pedig az alkalmasnak minősítettek közül nem jelentkeznek elegen önkéntesen katonának, akkor a kormány dönt arról, hogy kinek kell bevonulnia.
A döntés hosszú vitát zárt le. A többi európai országhoz hasonlóan Németországban is leépítették a hidegháború idején majdnem félmilliós hadsereget. Nem csupán a létszám csökkent, hanem a modernizálás is elmaradt, és emiatt a fegyveres erők parlamenti biztosának tavalyi jelentése szerint gyakorlatilag működésképtelenné vált a Bundeswehr. A sorkatonaságot 2010-ben függesztették fel.
Vonzóbb lesz az önkéntes katonai szolgálat
„Vonzóbbá tesszük az önkéntes szolgálatot, szeretnénk minél több fiatalt lelkesíteni az országukért való szolgálatra” – nyilatkozta Jens Spahn, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) frakcióvezetője újságíróknak a döntés meghozatala után.
Ha az önkéntes szolgálat nem lesz elég, akkor kötelező elemre lesz szükség
– tette hozzá a Reuters tudósítása szerint.
Merz az orosz fenyegetésre és az amerikai nyomásra válaszul Európa legerősebb hadseregét akarja létrehozni, és ebben sokat segít, hogy megnyílt az út a védelmi kiadások növelésére, az elavult felszerelés fejlesztésére.
Jelenleg körülbelül 182 ezer egyenruhás szolgál a hadseregben, de a cél a haderő létszámát 255 ezer-270 ezer főre növelni, további 200 ezer tartalékossal.
A német hadseregnek készen kell állnia a háborúra
Boris Pistorius védelmi miniszter tavaly figyelmeztetett, hogy Németországnak 2029-re készen kell állnia a háborúra, és még mielőtt Merz kormánya májusban hivatalba lépett, a parlament példátlan szabálymódosításban állapodott meg, hogy több milliárd eurót szánjon védelmi kiadásokra.
A javaslatok szerint a kötelező regisztrációs és orvosi szűrővizsgálati rendszert várhatóan jövő év elején vezetik be, míg
a kötelező behívásról külön parlamenti szavazás dönt.
Minden 18 éves fiatal kap majd egy kérdőívet, amelyben megkérdezik, érdekli-e őket a katonai szolgálat. A férfiak számára a kérdőív kitöltése kötelező lesz. Az újoncok havi 2600 euró fizetést kapnának.
Az orvosi vizsgálatok a 2008-ban születettekkel kezdődnek, és fokozatosan terjednek ki a többiekre is.