Hivatalos: magyar stadion lett a világ egyik legjobbja – megkapta a nemzetközi kitüntetést
A Nemzeti Atlétikai Központ ismét világszinten elismert díjban részesült: a létesítmény elnyerte a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) és a Nemzetközi Sport- és Szabadidős Létesítmények Szövetsége (IAKS) rangos építészeti díját. A kitüntetést Kölnben, a 29. IAKS Kongresszus ünnepélyes gáláján adták át, ahol a világ sportépítészetének élvonalát ünnepelték – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium.
A díjat az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) képviseletében Nyul Zoltán, magasépítésért felelős helyettes államtitkár vette át. A zsűri 25 ország 69 pályázata közül választotta ki a budapesti központot, amely a fenntartható, akadálymentes és innovatív sportlétesítmények kategóriájában bizonyult a legjobbnak.
A 2024-ben átadott Nemzeti Atlétikai Központ az ÉKM beruházásában, a ZÁÉV és a Magyar Építők konzorcium kivitelezésében, Ferencz Marcell Kossuth-, Ybl- és Pro Architectura díjas építész vezetésével valósult meg. A díj újabb bizonyítéka annak, hogy a magyar építészet méltó helyet foglal el a nemzetközi élvonalban, és képes olyan sportlétesítményeket alkotni, amelyek egyszerre szolgálják a közösséget, a sportot és a jövőt.
A stadion az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb építési projektje az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) beruházásában valósult meg, a generálkivitelezését a ZÁÉV Zrt. és a Magyar Építő Zrt. végezte. A projekt lebonyolító-műszaki ellenőre a Főber Zrt. és Óbuda-Újlak Zrt. alkotta konzorcium, a generáltervezést a NAPUR Architect Kft. végezte.
Az építmény központi struktúrájának tervezését, gyártását és szerelését, valamint az acél kábeltetőszerkezet helyére emelését a KÉSZ csoport tagjaként a KÉSZ Metaltech Kft. és a KÉSZ Ipari Gyártó Kft. kivitelezte.
Érdemes megjegyezni, hogy az építkezés költségei fokozatosan emelkedtek: az atlétikai világbajnokságnak otthont adó projekt kezdeti, 203 milliárd forintos becsült költségvetése először 238 milliárdra nőtt, majd végül 246 milliárd forintnál állt meg.