MÁV
Köki
vasútállomás
Kőbánya-Kispest

Kőbánya-Kispest: itt tart most a felújítás – a MÁV elárulta, mennyit költenek el a látványos munkálatokra a csomóponton és Kőbánya alsón

A MÁV csoport idén több munkálatot is befejez a Köki vasútállomáson. A Kőbánya-Kispest csomóponton a legjelentősebb munkálatokat azonban csak jövőre kezdik meg.
Sz. E.
2025.11.17., 06:05

„Vállalásunknak megfelelően az idei évben folyamatosan végzünk különféle nagyságrendű, de egyaránt fontos munkákat Kőbánya-Kispest állomás megújítása érdekében” – közölte a MÁV csoport a Világgazdaság megkeresésére.

Kőbánya-Kispest
Kőbánya-Kispest: itt tart most a felújítás / Fotó: AFP

A Köki az egyik legforgalmasabb területe a fővárosnak, az intermodális (többféle közlekedési módot összekötő) csomópont tulajdonjogilag is több részre osztható. 

  • Itt található az M3-as metró végállomása, amelyet a BKV üzemeltet,
  • parkolóházak és felszíni parkolók, amelyeket a Budapest Közút üzemeltet,
  • a BKK-hoz tartozó több fővárosi buszmegálló,
  • illetve itt van a vasútállomás és több agglomerációs, valamint távolsági buszállomás is, amely a MÁV csoporthoz tartozik. 

Még márciusban lapunkkal közölte a MÁV, hogy a csoport saját forrásából megkezdi a Kőbánya-Kispest (Köki) vasútállomás felújítását. A munkálatok már tavasszal elindultak, azonban a leglátványosabb munkákba csak 2026-ban kezdenek bele.

Lázár János építési és közlekedési miniszter tavaly járta be a forgalmas csomópontot a MÁV vezérigazgatójával, a minisztérium államtitkárával és a DK kőbányai országgyűlési képviselőjével. 

A miniszter elismerte akkor, hogy 

javítani kell a Kőbánya-Kispest csomópont állapotán, és nem kérdés, hogy hosszú távon új vasútállomást kell építeni.

A felek abban állapodtak meg, hogy a bejárásról memorandumot készítenek, és a benne foglaltaknak megfelelően elkezdődik a KöKi rendebtétele. 

A megállapodás értelmében a Kőbánya-Kispest csomóponton, illetve Kőbánya alsón is érzékelhető változások lesznek. 

Kőbánya-Kispest: itt tart most a várva várt felújítás

Arató Gergely a nyáron számolt be arról, hogy a MÁV-hoz tartozó területen megkezdődtek az esztétikai javítások, sűrűbben vannak jelen a vasútőrök, akik a közbiztonságra is ügyelnek. Elmondása szerint azonban a BKK és a BKV területein kevésbé érzékelhető érdemi változás. 

A politikus a napokban osztott meg egy videót arról, hogy elkezdődött a Boschhoz vezető felüljáró felújítása is.

A MÁV lapunknak elmondta, hogy eddig átfestették a peronokra levezető lépcsőkarokat, felújították a lépcsőlapokat. „Legutóbb épp a felüljáró Bosch felőli végének állványozását kezdtük meg: ezt már a felüljárórész és az innen levezető lépcsőkar korrózióvédelme, festése követi” – részletezte a csoport.

A MÁV idén ezekre a munkálatokra 120 millió forintot tervez elkölteni, ám az időjárástól függően be is fékeződhetnek.

2026-ban Kőbánya-Kispesten további egymilliárd forintba kerülő, nagyobb karbantartást végeznek, 

amelynek során 

  • a gyalogos felüljárón új üvegtáblákat, 
  • burkolatokat cserélnek, 
  • megújul a világítás, 
  • továbbá szigetelik a perontetőket. 

Az akadálymentesítés tervei is elkészülnek jövőre, a megvalósítására legkorábban 2027-ben kerülhet sor forrástól, illetve az engedélyezéstől függően.

Nemrég a Világgazdaság is megírta, hogy Kőbánya alsón is megkezdődtek a munkálatok, és legkésőbb 2026 kezdetéig ideiglenes utasfolyosót építenek ki a Liget tér felől, hogy az építkezés alatt is keresztül lehessen haladni az állomáson. 

A MÁV a megkeresésünkre elmondta, hogy Kőbánya alsón november 11-én vette át a munkaterületet a kivitelező. Első ütemben jövő év elejére elkészül az ideiglenes, közvetlen átjáró. A második ütemben a teljes belső felújítás a diagnosztikai vizsgálaton alapuló tervek elkészítését és azok hatósági jóváhagyását követően kezdődhet meg. 

„Az épület védett műemlék, ezért a teljes körű felújítás, az épület akadálymentesítése és az utasforgalmi tér megújítása a műemlékvédelmi hatóságok bevonásával történik” – közölte a MÁV csoport. 

Jelenleg az épületen belül zajlik a szükséges épületdiagnosztikai vizsgálatok végzése, azért, hogy a belső terek felújítására vonatkozó, folyamatban lévő tervezés komplex tervcsomaggal zárulhasson. 

Lázár János a csomópont bejárását követően úgy fogalmazott, hogy  a munkálatoknak még 2025-ben el kell kezdődniük, de ettől függetlenül a politikai interpellációkra készülnie kell a minisztériumnak. A közösen rögzített felújítások valóban elindultak, azonban az összes vállalás befejezésére még éveket kell várni.

