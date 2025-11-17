Kőbánya-Kispest: itt tart most a felújítás – a MÁV elárulta, mennyit költenek el a látványos munkálatokra a csomóponton és Kőbánya alsón

„Vállalásunknak megfelelően az idei évben folyamatosan végzünk különféle nagyságrendű, de egyaránt fontos munkákat Kőbánya-Kispest állomás megújítása érdekében” – közölte a MÁV csoport a Világgazdaság megkeresésére.

Kőbánya-Kispest: itt tart most a felújítás / Fotó: AFP

A Köki az egyik legforgalmasabb területe a fővárosnak, az intermodális (többféle közlekedési módot összekötő) csomópont tulajdonjogilag is több részre osztható.

Itt található az M3-as metró végállomása, amelyet a BKV üzemeltet,

parkolóházak és felszíni parkolók, amelyeket a Budapest Közút üzemeltet,

a BKK-hoz tartozó több fővárosi buszmegálló,

illetve itt van a vasútállomás és több agglomerációs, valamint távolsági buszállomás is, amely a MÁV csoporthoz tartozik.

Még márciusban lapunkkal közölte a MÁV, hogy a csoport saját forrásából megkezdi a Kőbánya-Kispest (Köki) vasútállomás felújítását. A munkálatok már tavasszal elindultak, azonban a leglátványosabb munkákba csak 2026-ban kezdenek bele.

Lázár János építési és közlekedési miniszter tavaly járta be a forgalmas csomópontot a MÁV vezérigazgatójával, a minisztérium államtitkárával és a DK kőbányai országgyűlési képviselőjével.

A miniszter elismerte akkor, hogy

javítani kell a Kőbánya-Kispest csomópont állapotán, és nem kérdés, hogy hosszú távon új vasútállomást kell építeni.

A felek abban állapodtak meg, hogy a bejárásról memorandumot készítenek, és a benne foglaltaknak megfelelően elkezdődik a KöKi rendebtétele.

A megállapodás értelmében a Kőbánya-Kispest csomóponton, illetve Kőbánya alsón is érzékelhető változások lesznek.

Kőbánya-Kispest: itt tart most a várva várt felújítás

Arató Gergely a nyáron számolt be arról, hogy a MÁV-hoz tartozó területen megkezdődtek az esztétikai javítások, sűrűbben vannak jelen a vasútőrök, akik a közbiztonságra is ügyelnek. Elmondása szerint azonban a BKK és a BKV területein kevésbé érzékelhető érdemi változás.

A politikus a napokban osztott meg egy videót arról, hogy elkezdődött a Boschhoz vezető felüljáró felújítása is.

A MÁV lapunknak elmondta, hogy eddig átfestették a peronokra levezető lépcsőkarokat, felújították a lépcsőlapokat. „Legutóbb épp a felüljáró Bosch felőli végének állványozását kezdtük meg: ezt már a felüljárórész és az innen levezető lépcsőkar korrózióvédelme, festése követi” – részletezte a csoport.