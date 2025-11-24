Deviza
EUR/HUF382.41 -0.42% USD/HUF332.12 -0.5% GBP/HUF434.78 -0.52% CHF/HUF410.51 -0.53% PLN/HUF90.27 -0.39% RON/HUF75.15 -0.48% CZK/HUF15.82 -0.11% EUR/HUF382.41 -0.42% USD/HUF332.12 -0.5% GBP/HUF434.78 -0.52% CHF/HUF410.51 -0.53% PLN/HUF90.27 -0.39% RON/HUF75.15 -0.48% CZK/HUF15.82 -0.11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,705.75 +0.42% MTELEKOM1,766 +3.03% MOL2,964 -1.79% OTP33,070 +1.01% RICHTER9,585 -0.31% OPUS491 -0.61% ANY7,460 +2.47% AUTOWALLIS154 +1.32% WABERERS5,400 0% BUMIX10,391.82 +1.29% CETOP3,677.96 +0.4% CETOP NTR2,302.9 +0.48% BUX107,705.75 +0.42% MTELEKOM1,766 +3.03% MOL2,964 -1.79% OTP33,070 +1.01% RICHTER9,585 -0.31% OPUS491 -0.61% ANY7,460 +2.47% AUTOWALLIS154 +1.32% WABERERS5,400 0% BUMIX10,391.82 +1.29% CETOP3,677.96 +0.4% CETOP NTR2,302.9 +0.48%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
bírság
kölni repülőtér
repülőtér
Köln
életveszély

Életveszélyes őrültséget tett két román utas a kölni repülőtéren – hatalmas bírságra számíthatnak

A kölni repülőtér péntek esti incidense sokkolta az utasokat és a hatóságokat. A kölni repülőtér Wizz Air-járatának indulása előtt két román férfi áttörte a vészkijáratot, majd a guruló repülőgép felé rohant. A hatóságok szerint ez életveszélyes és súlyosan jogsértő cselekedet volt, amelyért több millió forintnyi bírságot is fizethetnek.
VG
2025.11.24, 17:17
Frissítve: 2025.11.24, 17:50

A hétvégén szokatlan és veszélyes jelenet játszódott le a kölni repülőtéren: két román utas a legszigorúbban védett területre, a repülőtér forgalmi előterére és a futópálya közelébe rohant be, hogy elérje a már lezárt Wizz Air-járatot Bukarest felé. A jelenetet rögzítő videó villámgyorsan terjedt a közösségi médiában.

Életveszélyes őrültséget tett két román utas a kölni repülőtéren – hatalmas bírságra számíthatnak
Életveszélyes őrültséget tett két román utas a kölni repülőtéren – hatalmas bírságra számíthatnak / Fotó: NurPhoto via AFP

A beszámolók szerint a Wizz Air 3262-es járata helyi idő szerint 21:25-kor már elhagyta a B70-es kaput, a fedélzeten utasokkal, működő hajtóművekkel és bekapcsolt piros figyelmeztető fénnyel, amikor a két – 28 és 47 éves – férfi a reptéri biztonsági zónát megkerülve, egy vészkijárat üvegének betörésével jutott ki a forgalmi területre. 

A videón jól látszik, hogy kétségbeesetten integettek a pilótának, mintha azt remélték volna, hogy a gép visszafordul értük.

A reptéri dolgozók azonnal közbeléptek: a férfiakat perceken belül feltartóztatták, majd átadták a Szövetségi Rendőrségnek. A kölni repülőtér szóvivője később megerősítette, hogy az incidens ellenére a légi közlekedés biztonsága egyetlen pillanatra sem került veszélybe, a gép pedig rövid fennakadás után folytatta útját.

Milyen büntetés várhat a két férfira?

A német hatóságok már közölték, hogy büntetőeljárás indult ellenük jogellenes területre lépés miatt, és vizsgálják a Légiközlekedés-biztonsági törvény (LuftSiG) megsértését is. Hasonló német esetek alapján reális, hogy a két férfi komoly pénzügyi következményekkel néz szembe.

A német jog a repülőtér védett területére való illetéktelen behatolást – különösen akkor, ha vészkijáratot törnek fel, és működő hajtómű közelébe kerülnek – nagyon súlyos jogsértésnek minősíti. Hasonló ügyekben jellemzően a következő büntetések fordulnak elő:

  • Illetéktelen belépés a forgalmi előtérre: 2000–10 000 euró (765 000–3,8 millió forint forint)
  • Súlyosbító körülmények (hajtómű közelében tartózkodás, vészkijárat feltörése): akár 8000–12 000 euró / fő (3–4,6 millió forint)
  • Vagyonrongálás (vészkijárat üvegének betörése): 800–1500 euró (306–575 ezer forint)
  • Biztonsági riasztás költségei: 1000–5000 euró (380 000–1,9 millió forint)

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a két férfi fejenként 10 000–18 000 eurós – átszámítva 3,3-6 millió forintos – büntetésre számíthat, amelyet a bíróság a körülmények alapján tovább is emelhet.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.