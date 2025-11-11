Zelenszkij kebelbarátja lett Ukrajna legkeresettebb bűnözője: kicsoda Timur Mindics, Ukrajna legnagyobb korrupciós botrányának főszereplője?
Egyre nagyobb vihart kavar Ukrajnában a Timur Mindics körül kibontakozó botrány. A 46 éves üzletember a sajtóértesülések szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyik legközelebbi barátja és korábbi üzlettársa, akinek a befolyása az elmúlt években látványosan nőtt. A filmproducerként is dolgozó Mindics most az ország legnagyobb korrupciós botrányának főszereplője, ugyanis a nemzeti korrupcióellenes hatóság, a NABU vizsgáló célkeresztjébe került több milliárd forintos sikkasztás gyanújával.
Több ukrán forrás egybehangzó értesülései szerint Mindicset korrupciós ügyek, hivatali befolyással való visszaélés miatt és esetleges hazaárulás gyanújával vizsgálják. A nyomozás középpontjában egy energetikai szektorban működő korrupciós hálózat áll, mely az állami atomenergetikai vállalat, az Energoatom körül működhetett. A NABU november 10-én több házkutatást tartott Kijevben, többek között Mindicshez köthető ingatlanokban is, az üzletember azonban a razzia előtt elhagyta az országot.
Régre nyúlik vissza Ukrajna legnagyobb korrupciós botrányának kezdete
Mindics neve nem ismeretlen az ukrán közéletben. A központi-ukrajnai Dnyipróból származó filmproducer Zelenszkij régi barátja és korábbi üzlettársa: ők ketten együtt alapították meg a Kvartal 95 produkciós céget, melyből később az elnök politikai karrierje is kinőtt. Amikor Zelenszkijt 2019-ben elnökké választották, átadta üzletrészeit korábbi partnereinek – köztük Mindicsnek.
A producerként ismert üzletember az elmúlt években számos iparágban terjeszkedett:
Mindics a médiától kezdve az energetikán és a bankrendszeren át egészen a gyémántkereskedelemig mindenben érintett volt.
Az Ukrainszka Pravda és a Bihus.info szerint Mindicshez köthető cégek több mint 350 millió hrivnyás (2,7 milliárd forint) állami szerződést kaptak a háborús időkben működő állami televíziós csatornák tartalomgyártására. Emellett egyes források szerint befolyása kiterjedt az állami tulajdonban lévő Sense Bankra is, bár ezt a pénzintézet sosem erősítette meg.
Mindics és médiabirodalma az egész ukrán kormányzatot beárnyékolja
Mindics politikai kapcsolatai szintén figyelemre méltóak. A sajtóértesülések szerint
- ő javasolta Zelenszkijnek Olekszij Csernisov kinevezését, aki később Kijev megye kormányzója, majd energetikai miniszter és végül a Naftogaz vezérigazgatója lett – egészen addig, amíg idén nyáron a NABU vesztegetés és hivatali visszaélés gyanújával le nem tartóztatta.
- Ugyancsak Mindics protezsáltjaként emlegetik Herman Haluscsenkót, a korábbi energiaügyi minisztert, Svitlana Hrincsukot, az igazságügyi minisztert és Vitalij Koval megbízott agrárminisztert.
A NABU nyomozói a múlt héten Haluscsenko korábbi irodájában is házkutatást tartottak – a források szerint ez az ügy is Mindics korrupciós ügyeihez kapcsolódik.
Mindics érdekeltségei között volt a Fire Point nevű dróngyártó cég, melyet szintén korrupciógyanúval vizsgálnak, bár a vállalat tagad mindent.
Egy másik vizsgálat az odesszai műtrágyagyárhoz kötődik, ahol a NABU 2 milliárd hrivnyás, vagyis mintegy 15,8 milliárd forintos sikkasztást gyanít.
Mindics továbbá 2024-ig tulajdonrésszel bírt az orosz New Diamond Technology gyémántgyártóban is, vagyis még a teljes körű orosz invázió után is üzleti érdekeltsége maradt Oroszországban. Ez különösen nagy felháborodást váltott ki Ukrajnában, és az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) november elején már az ellenség támogatásának gyanújával is eljárást indított ellene.
A The Guardian szerint Mindics az utóbbi időben Izraelben tartózkodhatott, ahová szeptemberben utazott, majd októberben rövid időre visszatért Ukrajnába, mielőtt a házkutatások megkezdődtek, a nyomozók szerint most megint külföldre menekült.
Mindics karrierje jól példázza, hogyan fonódik össze Ukrajnában a politika, az üzlet és a média. Egykor Zelenszkij szórakoztatóipari birodalmának része volt, ma pedig a háború utáni Ukrajna egyik legnagyobb korrupciós ügyének középpontjába került. A kérdés most az, hogy az igazságszolgáltatás mer-e fellépni egy olyan ember ellen, aki az elnökhöz ennyire közel állt, és hogy ez az ügy mennyiben árnyékolhatja be Ukrajna korrupcióellenes törekvéseit, uniós integrációját és Zelenszkij politikai pályafutását.