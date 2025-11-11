Zelenszkij kebelbarátja lett Ukrajna legkeresettebb bűnözője: kicsoda Timur Mindics, Ukrajna legnagyobb korrupciós botrányának főszereplője?

Egyre nagyobb vihart kavar Ukrajnában a Timur Mindics körül kibontakozó botrány. A 46 éves üzletember a sajtóértesülések szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyik legközelebbi barátja és korábbi üzlettársa, akinek a befolyása az elmúlt években látványosan nőtt. A filmproducerként is dolgozó Mindics most az ország legnagyobb korrupciós botrányának főszereplője, ugyanis a nemzeti korrupcióellenes hatóság, a NABU vizsgáló célkeresztjébe került több milliárd forintos sikkasztás gyanújával.

Zelenszkij legjobb barátja most Ukrajna legjobban keresett üzletembere: kicsoda Timur Mindics, Ukrajna legnagyobb korrupciós botrányának főszereplője? / Fotó: AFP

Több ukrán forrás egybehangzó értesülései szerint Mindicset korrupciós ügyek, hivatali befolyással való visszaélés miatt és esetleges hazaárulás gyanújával vizsgálják. A nyomozás középpontjában egy energetikai szektorban működő korrupciós hálózat áll, mely az állami atomenergetikai vállalat, az Energoatom körül működhetett. A NABU november 10-én több házkutatást tartott Kijevben, többek között Mindicshez köthető ingatlanokban is, az üzletember azonban a razzia előtt elhagyta az országot.

🇺🇦 The walls are closing in on Zelensky. The homes of Zelensky’s longtime associate Timur Mindich and his insider-turned-justice-minister were just raided by Ukraine’s anti-corruption agency. Hours earlier? Mindich conveniently fled the country. What did NABU find? A “high-level… pic.twitter.com/Hshw7I2Qqk — THE ISLANDER (@IslanderWORLD) November 10, 2025

Régre nyúlik vissza Ukrajna legnagyobb korrupciós botrányának kezdete

Mindics neve nem ismeretlen az ukrán közéletben. A központi-ukrajnai Dnyipróból származó filmproducer Zelenszkij régi barátja és korábbi üzlettársa: ők ketten együtt alapították meg a Kvartal 95 produkciós céget, melyből később az elnök politikai karrierje is kinőtt. Amikor Zelenszkijt 2019-ben elnökké választották, átadta üzletrészeit korábbi partnereinek – köztük Mindicsnek.

A producerként ismert üzletember az elmúlt években számos iparágban terjeszkedett:

Mindics a médiától kezdve az energetikán és a bankrendszeren át egészen a gyémántkereskedelemig mindenben érintett volt.

Az Ukrainszka Pravda és a Bihus.info szerint Mindicshez köthető cégek több mint 350 millió hrivnyás (2,7 milliárd forint) állami szerződést kaptak a háborús időkben működő állami televíziós csatornák tartalomgyártására. Emellett egyes források szerint befolyása kiterjedt az állami tulajdonban lévő Sense Bankra is, bár ezt a pénzintézet sosem erősítette meg.

Mindics és médiabirodalma az egész ukrán kormányzatot beárnyékolja

Mindics politikai kapcsolatai szintén figyelemre méltóak. A sajtóértesülések szerint

ő javasolta Zelenszkijnek Olekszij Csernisov kinevezését, aki később Kijev megye kormányzója, majd energetikai miniszter és végül a Naftogaz vezérigazgatója lett – egészen addig, amíg idén nyáron a NABU vesztegetés és hivatali visszaélés gyanújával le nem tartóztatta.

Ugyancsak Mindics protezsáltjaként emlegetik Herman Haluscsenkót, a korábbi energiaügyi minisztert, Svitlana Hrincsukot, az igazságügyi minisztert és Vitalij Koval megbízott agrárminisztert.

A NABU nyomozói a múlt héten Haluscsenko korábbi irodájában is házkutatást tartottak – a források szerint ez az ügy is Mindics korrupciós ügyeihez kapcsolódik.