Az arany-wc-s Zelenszkij-barát elmenekülése miatt lemondott a helyettes főügyész

Miközben az Európai Uniótól pénzt kér, Washingtonból megalázó békefeltételeket kapott, Volodimir Zelenszkij elnök közvetlen környezetébe hatolt a korrupciós botrány. Sorjáznak a hírek, pénteken ismét hullott egy fej, és a háttér szálait megint az elnök közelébe vezetik vissza a sajtójelentések.

Korrupciós botrány: Jermakhoz (Zelenszkij jobbján) gyakran vezetik vissza a szálakat / Fotó: AFP

Ezúttal Andrij Szinjuk, az Ukrán Speciális Antikorrupciós Ügyészség (SAPO) helyettes vezetője mondott le egy belső vizsgálat miatt, amely azt kutatja, milyen kiszivárgások történtek az Enerhoatom állami energiavállalat körüli korrupció felderítése közben.

Ismeretes, az ügy egyik főszereplője az a Zelenszkijhez közel álló Timur Mindics, aki időben tippet kapott és elmenekült a vizsgálat elől. (Ő volt az, akinél arany-wc-t is találtak.) Szinjuk a Babel ukrán hírportálnak elmondta, távozik, hogy elkerülje a spekulációt az Enerhoatom‑ügyben való befolyásával kapcsolatban. A SAPO később megerősítette, hogy lemondott – írja a The Kyiv Independent.

A történet másképpen is visszavezet Zelenszkij környezetébe, az olvasó megérti, ha átkalauzoljuk a személyes kapcsolatok szálain az ukrán médiajelentések segítségével.

Ukrajna fő korrupcióellenes ügyésze, Olekszandr Klimenko november 13-án közölte, hogy a SAPO vizsgálja a vádakat, miszerint Szinyuk kiszivárogtatta az információkat az Energoatom-nyomozás során. A közleménye arra reagált, hogy jelentések szerint Mindics előre értesült a lehetséges házkutatásokról, és elhagyta az országot.

Jermak emberének tartották

Klimenko az Ukrainszka Pravda hírportállal azt is közölte, hogy folyamatban van a belső vizsgálat és akár büntetőeljárás is indulhat. Ugyanez a lap tett közzé november 10-én egy videófelvételt, amelyen Szinjuk találkozik Olekszij Meniv ügyvéddel, aki ugyanebben az időszakban látogatást tett Mindics lakóházában. A hírportál forrásai szerint Szinjuk hozzáfért a Mindics-ügy információihoz.

Szinyuk tagadta, hogy bármilyen információt kiszivárogtatott volna, annyit közölt, hogy barátok Menivvel. Hozzátette, hogy Meniv volt felesége és gyerekei ugyanabban a házban élnek, ahol Mindics is lakik.