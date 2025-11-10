Kiesett a pixisből a budapesti csúcs miatt Putyin jobbkeze? Váratlanul eltűnt, megváltozott a hangnem – már nem is a megszokott nevén szólították
Furcsa csend telepedett Moszkvára az elmúlt napokban: Szergej Lavrov, Oroszország több mint húsz éve hivatalban lévő külügyminisztere hirtelen eltűnt a nyilvánosság elől. A Kreml egyik legfontosabb ülésén sem jelent meg, és a dél-afrikai G20-csúcsra sem utazik el – helyette egy alacsonyabb rangú diplomata képviseli majd Oroszországot. Az orosz sajtó és a külpolitikai elemzők szerint mindez szokatlan, különösen egy olyan politikus esetében, akit eddig Vlagyimir Putyin leglojálisabb és legbiztosabb embereként tartottak számon, írja a Guardian.
A hivatalos magyarázat szerint Lavrov távolmaradása „előre egyeztetett” volt, a Kreml pedig kategorikusan tagadja, hogy bármilyen nézeteltérés alakult volna ki az elnök és a külügyminiszter között. Dmitrij Peszkov, Putyin szóvivője azt mondta:
Semmi baj nincs, Szergej Viktorovics aktívan dolgozik. Amikor eljön az ideje, ismét megjelenik a nyilvánosság előtt.
A szóhasználat azonban sokaknak feltűnt: Peszkov ezúttal nem „Lavrov miniszterként”, hanem a szláv nevekre jellemző apai nevén szólította, ami a Kreml belső etikettjében gyakran a távolságtartás jele.
A budapesti békecsúcs miatt lett elege Putyinnak?
Az orosz közéletben elindult találgatások szerint Putyin elégedetlensége állhat a háttérben. A feszültség forrása állítólag az a diplomáciai fiaskó, mely miatt Donald Trump amerikai elnök – a korábbi tervek ellenére – lemondta a Putyinnal tervezett budapesti csúcstalálkozót. Washingtoni források szerint
Lavrov túl kemény feltételeket támasztott a béketárgyalásokon, és mereven ragaszkodott Oroszország maximális követeléseihez az ukrajnai rendezéssel kapcsolatban.
Az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio állítólag döbbenten zárta le a beszélgetést, ami után Trump feleslegesnek látta a találkozót.
A kudarc különösen kellemetlenül érinthette Putyint , aki a budapesti csúcsot szimbolikus győzelemként szerette volna bemutatni: a Kreml számára ez lett volna a bizonyíték arra, hogy az Európai Unió igyekezete ellenére továbbra is szabadon mozoghat a kontinensen. A találkozó elmaradása után Trump keményebb hangot ütött meg Moszkvával szemben, és újabb szankciókat vezetett be két orosz olajóriás ellen.
Egy volt magas rangú orosz tisztviselő a Guardiannek névtelenül azt mondta:
bár Lavrovot nem „száműzték”, tény, hogy rosszul kezelte az amerikaiakkal folytatott egyeztetést, és a Kremlen belül nő a türelmetlenség vele szemben.
A forrás szerint Lavrov az utóbbi időben túlzottan próbálta bizonyítani hazafiságát, és emiatt elvesztette korábbi diplomáciai finomságát. „Putyin nem szereti, ha valaki túljátssza a lojalitást – különösen akkor, ha ezzel árt a nagyobb stratégiának” – fogalmazott a bennfentes.
Lassan távozhat Lavrov az orosz külügy éléről?
Az elmúlt években Lavrov szerepe valóban csökkent. Bár továbbra is ő Oroszország külügyminisztere, a külpolitikai döntéseket már régóta a Putyinhoz közel álló szűk kör, köztük Kirill Dmitrijev, az orosz állami befektetési alap vezetője hozza meg.
Dmitrijev egyre gyakrabban lép fel kvázi „külpolitikai közvetítőként”,
sőt, Trump újraválasztása óta közvetlen csatornát épített ki az amerikai elnök környezetével – ezzel részben Lavrov hagyományos feladatkörébe is betört. A két férfi viszonya mára köztudottan feszült: az egyik tavalyi rijádi béketárgyaláson Lavrov állítólag eltávolíttatta Dmitrijev székét az asztaltól, amíg Putyin személyesen nem szólt közbe.
Bár Lavrov a hétvégén interjút adott az állami RIA Novosztyi hírügynökségnek, hogy cáfolja a pletykákat, a politikai hangulat Moszkvában mégis azt sugallja: a veterán diplomata már nem élvezi Putyin korábbi bizalmát. Sokan emlékeztetnek arra, hogy a külügyminisztert 2004-ben nevezték ki, és azóta túlélte az orosz politika számos átrendeződését, de most úgy tűnik, elérte karrierje alkonyát.
Lavrov mindig pontosan tudta, hogy hol a helye. Nem tett semmit, ami ne egyezett volna száz százalékban az elnök véleményével. Ha most mégis őt hibáztatják a kudarcért, az nem a tényeken, hanem a rendszer logikáján alapul: Oroszországban a főnök sosem tévedhet
– mondta a korábbi orosz diplomata, Borisz Bondarev, aki 2022-ben tiltakozásként lemondott a moszkvai külügyi szolgálatról.
Lavrov több mint két évtizeden át volt Putyin külpolitikai arca és szócsöve, a Kreml dacos, néha provokatív hangja a világ előtt, de most úgy tűnik, a saját rendszerének a foglyává vált: ha hibázik, nem mentheti meg sem a lojalitása, sem a tapasztalata. Ha valóban kiesett a Kreml kegyeiből, az nemcsak az ő karrierje végét jelentheti, hanem egy új, még keményebb korszak kezdetét az orosz külpolitikában.