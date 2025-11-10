Kiesett a pixisből a budapesti csúcs miatt Putyin jobbkeze? Váratlanul eltűnt, megváltozott a hangnem – már nem is a megszokott nevén szólították

Furcsa csend telepedett Moszkvára az elmúlt napokban: Szergej Lavrov, Oroszország több mint húsz éve hivatalban lévő külügyminisztere hirtelen eltűnt a nyilvánosság elől. A Kreml egyik legfontosabb ülésén sem jelent meg, és a dél-afrikai G20-csúcsra sem utazik el – helyette egy alacsonyabb rangú diplomata képviseli majd Oroszországot. Az orosz sajtó és a külpolitikai elemzők szerint mindez szokatlan, különösen egy olyan politikus esetében, akit eddig Vlagyimir Putyin leglojálisabb és legbiztosabb embereként tartottak számon, írja a Guardian.

Kiesett a pixisből Putyin jobbkeze? Váratlanul eltűnt, megváltozott a hangnem – már nem is a megszokott nevén szólítják Lavrovot / Fotó: Shamil Zhumatov / AFP

A hivatalos magyarázat szerint Lavrov távolmaradása „előre egyeztetett” volt, a Kreml pedig kategorikusan tagadja, hogy bármilyen nézeteltérés alakult volna ki az elnök és a külügyminiszter között. Dmitrij Peszkov, Putyin szóvivője azt mondta:

Semmi baj nincs, Szergej Viktorovics aktívan dolgozik. Amikor eljön az ideje, ismét megjelenik a nyilvánosság előtt.

A szóhasználat azonban sokaknak feltűnt: Peszkov ezúttal nem „Lavrov miniszterként”, hanem a szláv nevekre jellemző apai nevén szólította, ami a Kreml belső etikettjében gyakran a távolságtartás jele.

A budapesti békecsúcs miatt lett elege Putyinnak?

Az orosz közéletben elindult találgatások szerint Putyin elégedetlensége állhat a háttérben. A feszültség forrása állítólag az a diplomáciai fiaskó, mely miatt Donald Trump amerikai elnök – a korábbi tervek ellenére – lemondta a Putyinnal tervezett budapesti csúcstalálkozót. Washingtoni források szerint

Lavrov túl kemény feltételeket támasztott a béketárgyalásokon, és mereven ragaszkodott Oroszország maximális követeléseihez az ukrajnai rendezéssel kapcsolatban.

Az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio állítólag döbbenten zárta le a beszélgetést, ami után Trump feleslegesnek látta a találkozót.

A kudarc különösen kellemetlenül érinthette Putyint , aki a budapesti csúcsot szimbolikus győzelemként szerette volna bemutatni: a Kreml számára ez lett volna a bizonyíték arra, hogy az Európai Unió igyekezete ellenére továbbra is szabadon mozoghat a kontinensen. A találkozó elmaradása után Trump keményebb hangot ütött meg Moszkvával szemben, és újabb szankciókat vezetett be két orosz olajóriás ellen.