Lázár János: az Egyesült Államok nem hagyja, hogy Magyarországot zsarolják

„Egy védőpajzs kialakítása volt a cél, ebben a világban nem árt, ha az amerikaiak rajta tartják a kezüket egy országon, és megvédik külső támadásoktól” – mondta Lázár János a Rádió 7-ben.

Lázár János közölte, hogy sokat tanult Washingtonban eltöltött másfél nap alatt / Fotó: Lázár János / Facebook

Az építési és közlekedési miniszter hozzátette, hogy a washingtoni megállapodás gazdasági, katonai, illetve technológiai szempontból is védelmet ad Magyarországnak.

A politikus kifejtette, hogy Magyarország

amerikai fegyvereket,

műholdas technológiát vásárol,

illetve megállapodtak egy pénzügyi védőpajzsban is.

„Az Amerikai Egyesült Államok nem fogja hagyni, hogy a magyar ellenzék vagy éppenséggel Brüsszel zsarolja Magyarországot pénzügyi értelemben” – mondta Lázár János.

Lázár elmondta, hogy a kormányfő azért vitte magával a Fehér Házba, mert neki a választási kampányban lesz feladata. Azt is elárulta, hogy a kormány kampányát „három oszlop tartja majd”: Orbán Viktor, Szijjártó Péter és Lázár János.

„Nekem személyesen fontos felkészülési tapasztalat, látókört szélesítő lehetőség volt az, hogy beleláthattam boszorkánykonyhába” – közölte a miniszter, aki elmondta azt is, hogy

a tárgyalás első részében megbeszélték a magyar témákat (paksi atomerőmű, fűtőanyag-szállítás, energiaszállítási útvonalak, kereskedelmi, katonai pénzügyi együttműködés),

utána a világpolitikát beszélte át Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök egymás között.

„Nagyon sokat tanultam ezalatt a másfél nap alatt. Nemcsak az amerikai politikáról, hanem a politikáról általában. (...) A tárgyalás után bevitt minket a személyes irodájába is” – mesélte el.

Azt is mondta, hogy a közös sajtótájékoztató után Trump azt kérdezte Orbán Viktortól, hogy

Viktor, miben tudok nektek segíteni?

Lázár elmondása szerint a magyar delegáció bemutatta a „szerény étlapot, amiből lehetett válogatni”.

„Az is világos, hogy nem fogják hagyni Magyarországot, nem hagyják elesni, és nem hagyják szó nélkül, hogy Orbán Viktort lenyomják az európaiak, a brüsszeliek vagy az ukránok.

Ez nem fog menni. Ezt jó, hogy ha mindenki elengedi még a választási kampány elején, mert ez láthatóan nem esik egybe az Amerikai Egyesült Államok érdekeivel”

– jelentette ki.