Deviza
EUR/HUF383.44 -0.35% USD/HUF332.01 -0.4% GBP/HUF437.25 -0.17% CHF/HUF412.2 -0.21% PLN/HUF90.58 -0.21% RON/HUF75.41 -0.51% CZK/HUF15.79 -0.17% EUR/HUF383.44 -0.35% USD/HUF332.01 -0.4% GBP/HUF437.25 -0.17% CHF/HUF412.2 -0.21% PLN/HUF90.58 -0.21% RON/HUF75.41 -0.51% CZK/HUF15.79 -0.17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,834.11 +0.49% MTELEKOM1,784 +0.22% MOL2,970 +1.71% OTP32,820 +1.08% RICHTER9,725 -1.27% OPUS526 -2.23% ANY7,060 +0.86% AUTOWALLIS155 +0.98% WABERERS5,560 +1.09% BUMIX10,445.54 -0.17% CETOP3,738.52 +1.46% CETOP NTR2,338.41 +1.51% BUX107,834.11 +0.49% MTELEKOM1,784 +0.22% MOL2,970 +1.71% OTP32,820 +1.08% RICHTER9,725 -1.27% OPUS526 -2.23% ANY7,060 +0.86% AUTOWALLIS155 +0.98% WABERERS5,560 +1.09% BUMIX10,445.54 -0.17% CETOP3,738.52 +1.46% CETOP NTR2,338.41 +1.51%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
kormány
Orbán Viktor
Orbán-Trump-csúcs
Lázár János

Lázár János: az Egyesült Államok nem hagyja, hogy Magyarországot zsarolják

Az építési és közlekedési miniszter közölte, hogy sokat tanult Washingtonban eltöltött másfél nap alatt. Lázár János közlése szerint gazdasági, katonai, illetve technológiai szempontból is védelmet kap Magyarország.
VG
2025.11.10, 15:32
Frissítve: 2025.11.10, 15:57

„Egy védőpajzs kialakítása volt a cél, ebben a világban nem árt, ha az amerikaiak rajta tartják a kezüket egy országon, és megvédik külső támadásoktól” – mondta Lázár János a Rádió 7-ben.

Lázár János közölte, hogy sokat tanult Washingtonban eltöltött másfél nap alatt
Lázár János  közölte, hogy sokat tanult Washingtonban eltöltött másfél nap alatt / Fotó: Lázár János / Facebook

Az építési és közlekedési miniszter hozzátette, hogy a washingtoni megállapodás gazdasági, katonai, illetve technológiai szempontból is védelmet ad Magyarországnak. 

A politikus kifejtette, hogy Magyarország

„Az Amerikai Egyesült Államok nem fogja hagyni, hogy a magyar ellenzék vagy éppenséggel Brüsszel zsarolja Magyarországot pénzügyi értelemben” – mondta Lázár János.

Lázár elmondta, hogy a kormányfő azért vitte magával a Fehér Házba, mert neki a választási kampányban lesz feladata. Azt is elárulta, hogy a kormány kampányát „három oszlop tartja majd”: Orbán Viktor, Szijjártó Péter és Lázár János.

„Nekem személyesen fontos felkészülési tapasztalat, látókört szélesítő lehetőség volt az, hogy beleláthattam boszorkánykonyhába” – közölte a miniszter, aki elmondta azt is, hogy 

  • a tárgyalás első részében megbeszélték a magyar témákat (paksi atomerőmű, fűtőanyag-szállítás, energiaszállítási útvonalak, kereskedelmi, katonai pénzügyi együttműködés),
  • utána a világpolitikát beszélte át Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök egymás között.

„Nagyon sokat tanultam ezalatt a másfél nap alatt. Nemcsak az amerikai politikáról, hanem a politikáról általában. (...) A tárgyalás után bevitt minket a személyes irodájába is” – mesélte el.

Azt is mondta, hogy a közös sajtótájékoztató után Trump azt kérdezte Orbán Viktortól, hogy 

Viktor, miben tudok nektek segíteni?

Lázár elmondása szerint a magyar delegáció bemutatta a „szerény étlapot, amiből lehetett válogatni”.

„Az is világos, hogy nem fogják hagyni Magyarországot, nem hagyják elesni, és nem hagyják szó nélkül, hogy Orbán Viktort lenyomják az európaiak, a brüsszeliek vagy az ukránok.

Ez nem fog menni. Ezt jó, hogy ha mindenki elengedi még a választási kampány elején, mert ez láthatóan nem esik egybe az Amerikai Egyesült Államok érdekeivel”

– jelentette ki.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu