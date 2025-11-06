Váratlan bejelentést tett a kormányzat, leállnak az állami informatikai rendszerek: elérhetetlenné válik a DÁP-alkalmazás, nem fogadnak a kormányhivatalok – így érinti az e-recepteket

Deviza
Az állami informatikai háttérrendszerekben 2025. november 7-én, pénteken 15 óra és 2025. november 10-én, hétfőn 6 óra között előre ütemezett karbantartást végeznek.﻿ Ez idő alatt egyes elektronikus ügyintézési és azonosítási szolgáltatások időszakosan nem lesznek elérhetők.
VG
2025.11.06, 12:19
Frissítve: 2025.11.06, 12:28

Az állami informatikai háttérrendszerekben 2025. november 7-én, pénteken 15 óra és 2025. november 10-én, hétfőn 6 óra között előre ütemezett karbantartást végeznek – közölte az Energiaügyi Minisztérium.

A DÁP sem lesz elérhető a karbantartás alatt / Fotó: Csikiphoto / Shutterstock

A munkálatok során egyes elektronikus ügyintézési és azonosítási szolgáltatások (Digitális Állampolgár mobilalkalmazás, Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ)) időszakosan nem lesznek elérhetők. Az eRecepteket ebben az időszakban is akadálytalanul ki lehet majd váltani. 

A tárca hangsúlyozza, hogy a szakemberek minden szükséges lépést megtesznek a szolgáltatások gyors helyreállításáért. A karbantartás miatt 2025. november 7-én, pénteken 14 órától szünetel az ügyintézés a kormányablakokban. 

A Központi Kormányablakban kizárólag azonnali és sürgősségi eljárásban igényelt útlevelek átvételére lesz lehetőség a hétvége folyamán. Az ügyfélkiszolgálás tervezetten 2025. november 10-én hétfőtől a megszokott működési rend szerint folytatódik.

Újabb magyar nagybanknál vált lehetővé a digitális állampolgárság használatára

A Digitális Állampolgárság Program (DÁP) azonosítási szolgáltatása az IdomSoft által fejlesztett mobilalkalmazáson keresztül teszi lehetővé az ügyfelek digitális, személyes megjelenés nélküli hitelesítését. Az MBH Bank több elektronikus lakossági ügyfélcsatornáján is elérhetővé tette a DÁP-alapú bejelentkezést.

