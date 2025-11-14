Milliárdos harc a Balti-tengerért: soha nem látott fejlesztést tervez a lengyel haditengerészet – Moszkva ettől tartott

Varsó heteken belül dönthet a lengyel haditengerészet stratégiai jelentőségű Orka-programjáról, miközben Európában egyre élesebb a verseny a zsíros védelmi beszerzésekért.A brit miniszterelnök, Keir Starmer pedig közvetlenül próbálja meggyőzni Lengyelországot, hogy a svéd Saab többmilliárd eurós tengeralattjáró-ajánlatát válassza – méghozzá egy olyan csomagot, amelyben brit védelmi cégek is jól járnának.

A brit kormány minden eszközt bevet, hogy a lengyel haditengerészet a svéd Saab tengeralattjáróit válassza a gigatenderen / Fotó: AFP

A brit diplomácia teljes súlyával próbálja előretolni a svéd ajánlatot a lengyel Orka-programban, amely a haditengerészet egyik legnagyobb modernizációs projektje, és kulcsfontosságú a NATO keleti szárnyának megerősítésében az orosz feszültségek közepette. A Reuters értesülései szerint Keir Starmer és Ulf Kristersson svéd miniszterelnök közösen írt alá egy támogatói levelet, amelyet a Saab október végén beadott végső ajánlata is tartalmazott.

A svéd csomag nem csak Stockholm számára lenne nagy fogás: a háttérben a brit Babcock is beszállna a gyártásba

Erről ugyan a cég nem kívánt nyilatkozni, de források szerint egyértelműen számítanak a szerepére. A brit kormány viszont egyelőre nem reagált a megkeresésekre.

A Saab olyan nagyágyúkkal versenyez, mint a francia, német, olasz, spanyol és dél-koreai gyártók. Lengyelország heteken belül dönt, és a helyi sajtó szerint a német és a svéd ajánlat áll az élen.

A lengyel haditengerészet lenne a Balti-tenger új ura

A két miniszterelnök közös levele külön kiemeli, hogy a svéd rendszer erősítené a Balti-tenger biztonságát, ami Varsó számára geopolitikai szempontból elsődleges kérdés. A lépés ráadásul jelentős Oroszország számára is, amely egy ütőképes haditengerészettel találná szembe magát a legfontosabb kikötőinek az ajtaja előtt.

A háttérben mindeközben egy jól ismert európai jelenség zajlik: politikai versengés a megugró védelmi kiadásokért. A kontinens országai sorra emelik a katonai kiadásaikat az orosz fenyegetés miatt, és minden nagyobb tender köré komoly diplomáciai mozgás épül.

A többmilliárd eurós Orka-program egyszerre gazdasági üzlet, haditechnikai fejlesztés és geopolitikai erődemonstráció – és könnyen lehet, hogy Starmer személyes lobbija döntő súlyt nyom majd a latban.