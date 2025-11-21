Deviza
Döntött a lengyel parlament: nagy segítséget kapnak a Balti-tengeri erők – Oroszország retteghet

A lengyel parlament jóváhagyta a Balti-tengernél állomásozó fegyveres erők jogköreinek bővítését. Lengyelország NATO-tagállam, Oroszországgal és Ukrajnával is határos.
VG/MTI
2025.11.21., 20:01

Lengyelországban a parlament alsóháza (szejm) pénteken jóváhagyta azt a törvényjavaslatot, amely felhatalmazza a Balti-tenger térségében szolgáló haditengerészeti és határőrségi erőket, hogy akár fegyverrel is megvédjék az ott található létfontosságú infrastruktúrát.

Lengyelország lengyel Balti-tengernél állomásozó fegyveres erők
Lengyelország bővíti a haditengerészet jogköreit / Fotó: Wojtek Radwanski / AFP

A védelmi tárca által „Biztonságos Baltikumnak” nevezett – és a 460 fős szejm jelen lévő képviselői által leadott 263 igen és két nem szavazattal, 172 tartózkodás mellett elfogadott – törvény egyik pontja felhatalmazza a haditengerészet és a légierő egységeinek parancsnokait, hogy önvédelemből, az operatív parancsnok előzetes jóváhagyásával, akár tüzet is nyithassanak annak érdekében, hogy megvédjék a határőrség, a rendőrség, illetve a fegyveres erők tulajdonában lévő létfontosságú infrastruktúra mellett a légi eszközöket, illetve a hajókat.

A törvény egy másik lényeges pontja felhatalmazza a lengyel haditengerészet egységeit arra, hogy – a nemzetbiztonság erősítése és a gyorsabb válaszadás érdekében – az ország felségvizein kívül is hajthassanak végre műveleteket.

Oroszország ellen is akcióba lendülhetnek a lengyel hadihajók

Mindemellett bővíti azon feltételek körét, amelyek engedélyezik a lengyel erők számára külföldi műveletek végrehajtását: az olyan missziók mellé, mint a szövetségesek támogatása, a békefenntartás vagy a terrorizmus elleni küzdelem, bekerültek a Lengyel Köztársaság biztonságának erősítését célzó tevékenységek is.

A törvény szövege továbbá pontosítja az eljárást a légtérbe behatoló rakéták elfogadásával kapcsolatban, a határőrség mellett a haditengerészet számára is megengedi a külföldi hajók ellenőrzését, valamint bővíti a határőrségnek a létfontosságú infrastruktúra védelmére vonatkozó jogköreit is. Mint ismert, az orosz-ukrán háború 2022 februári kitörése óta több alkalommal is észleltek orosz felségjelű hajókat a lengyel vizek közelében.

A tartózkodók többségükben a fő ellenzéki erő, a Jog és Igazságosság (PiS) párt képviselői közül kerültek ki.

