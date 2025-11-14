Gyakorló repülés során lezuhant Karéliában egy Szu-30-as vadászgép, a legénység életét vesztette – közölte csütörtökön az orosz védelmi minisztérium.

Lezuhant egy orosz szuperszonikus vadászgép – megmagyarázhatatlan, hogy mi történt / Fotó: Anadolu /AFP

A tárca szerint a baleset közép-európai idő szerint 17 óra körül történt, a repülőgép lakatlan területen zuhant le. Az orosz TASZSZ hírügynökség közlése szerint a repülés harci felszerelés nélkül történt.

A karéliai régió vezetője, Artur Parfjoncsikov megerősítette, hogy a vadászgép lakott területeken kívül, erdős területen zuhant le. A helyszínre mentőszolgálatokat küldtek.

Több NATO-légtérsértés történt Európában orosz részről. Öt orosz vadászgép, köztük Szu–30-asok, Szu–35-ös és MiG–31-es gépek közelítették meg Lettország légterét.

Válaszul a litvániai Siauliai légibázisról két magyar Gripen vadászgép szállt fel, hogy azonosítsa és megfigyelje a közeledő orosz gépeket

A feszültség egyre nő Észak-Európában, ahol a NATO tagországai ismételten orosz repülőgépek és drónok határátlépéseiről számoltak be. Az észt légtérben történtek incidensek.

Pár hete Az eset Litvániában egy Szu-30-as vadászgép és egy légi utántöltő repülőgép 18 másodpercre belépett Litvánia légterébe . Az incidensre reagálva riasztották és bevetették a NATO légtérrendészeti missziójában részt vevő vadászgépeket.