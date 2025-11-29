Erre senki sem számított – hihetetlen leletre bukkantak az autópálya-építés során

Késő avar kori temetkezési hely feltárásán dolgoznak a régészek az évtized legjelentősebb útfejlesztési projektjénél. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) végzi az M1-es autópálya bővítési munkálatait, amely során az M0-s autóúttól a Concó-pihenőig mintegy 80 km-en újul meg a pálya burkolata, és új sávok építésével megnövelik a sztráda kapacitását – írja a Feol.

M1: régészeti leletre bukkantak az autópálya-építéskor / Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld

Az M1-es bővítése során egy gazdasági területen a növényzet helyenként eltérő színt mutatott, később további légi felvételeken is látszódtak hasonló nyomok.

Ezeken a helyeken sírok helyét feltételezték a szakemberek. Az útépítés során végzett próbafeltárásokkor három sírt találtak, ami arra utalt, hogy egy temető lehetett a helyszínen.

A régészeti feltárások során olyan tárgyi bizonyítékok kerülnek elő, amelyek segítik rekonstruálni a régi civilizációk életét. Ezek a leletek egészítik ki a történelmi írásos forrásokat, lehetővé téve, hogy mélyebb bepillantást nyerjünk múltunkba. Ezért is jelentősek azok a felfedezések, amelyet az M1-es bővítése során végzett ásatásokkor tettek a szakemberek.

Egy avar kori temetkezési helyet találtak, amely egész pontosan egy soros köztemető lehetett.

A sírok több sorban helyezkedtek el, az ilyen köztemetők akár több száz síros temetők is lehettek. A temető felmérése magában foglalja a történelmi források áttekintését, a légi felvételek vizsgálatát és a geofizikai kutatásokat is. Az előzetes vizsgálatok alapján próbaásatások következnek. Ezek célja, hogy pontosabb képet kapjanak a szakemberek arról, van-e a területen olyan lelet vagy helyszín, amelyet meg kell óvni vagy ki kell ásni.

Az avarok étel- és italmellékletet helyeztek el a sírokban, mivel hittek a túlvilági életben. Halottaikat szépen felöltöztetve szimbolikusan temették el, és a túlvilágra ételeket, sőt, a férfiakkal lovat is temettek. A most zajló ásatások során ilyen sírt egyelőre nem találtak, de a szakemberek reménykednek benne, hogy ilyen is lesz.