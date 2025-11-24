Deviza
EUR/HUF383.29 -0.19% USD/HUF332.78 -0.3% GBP/HUF435.73 -0.31% CHF/HUF411.35 -0.33% PLN/HUF90.48 -0.15% RON/HUF75.35 -0.22% CZK/HUF15.83 -0.07% EUR/HUF383.29 -0.19% USD/HUF332.78 -0.3% GBP/HUF435.73 -0.31% CHF/HUF411.35 -0.33% PLN/HUF90.48 -0.15% RON/HUF75.35 -0.22% CZK/HUF15.83 -0.07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
háború
drón
Robert Brovdi
Ukrajna
orosz-ukrán háború
Oroszország

Magyar parancsnok beváltotta a fenyegetését, már Putyin is tudja, hogy nem beszél a levegőbe: videón az ukrán támadás a Krím energiarendszerére – "Az éjjel hangos volt a férgek mocsara"

Ukrajna sikeres dróntámadásokat hajtott végre a Krím-félszigeten. Robert „Magyar” Brovdi beváltotta az orosz energiai infrastruktúra támadására vonatkozó fenyegetését.
VG
2025.11.24., 07:13
Fotó: Robert "Magyar" Brovdi Telegram oldala

Ukrajna a hétvége során több sikeres dróntámadást is végrehajtott oroszországi célpontok ellen. Erről az ukrán Pilóta Nélküli Rendszerek Erőinek (Szil Bezpilotnih Szisztem, SBS) parancsnoka, Robert „Magyar” Brovdi számolt be Facebook-oldalán.

Robert "Magyar" Brovdi orosz-ukrán háború Barátság kőolajvezeték
Robert „Magyar” Brovdi, az ukrán Pilóta Nélküli Rendszerek Erőinek parancsnoka / Fotó: Robert "Magyar" Brovdi Telegram oldala

A bejegyzés szerint az SBS drónjai az egyik oroszországi hadiipari komplexumban működő Broom vegyi üzemet vették célba, és számos energetikai objektumot megrongáltak a területen.

„November 22-e és 23-a éjszakája hangos volt a férgek mocsarában. Krasznyoperekopszk az egyik legfontosabb csomópontja az elfoglalt Krím-félsziget energiaellátó rendszerének. Nagy badamum lesz!” – írta a bejegyzésében a „Magyar” hívójelű Robert Brovdi. Hozzátette, hogy a benzin méginkább hiánycikké válik majd, a gáz és a kőolaj pedig gyorsan elfogy.

Brodvi posztja azzal zárul, hogy a pilóta nélküli légi járművekkel végrehajtott „udvariassági látogatást” a 1-es számú különleges SBS-központ (az átalakított 14. SBS-ezred) drónjai hajtották végre.

Magyar parancsnok előre szólt Putyinnak: áramszünetet csinál Oroszországban – "Ez csak egy kis kellemetlenség"

Ukrajna elhíresült „Magyar” hívójelű drónparancsnoka blackouttal, azaz áramszünettel fenyegette meg Oroszországot. Erről Magyar parancsnok a saját közösségi oldalán számolt be még november elején.

„Oroszok, a blackout nem ijesztő. Ez csak egy kis kellemetlenség… Az SBS madarai (értsd: drónjai – a szerk.) az Ukrán Védelmi Erők mélységi csapásmérő egységeinek más műveleteivel együtt gyors, bár kissé kényszerű helyzetet ígérnek nektek. De megbirkóztok vele” – fenyegette meg az orosz lakosságot. Az SBS parancsnoka némiképp ironikusan, illetve dicsekedve azt is hozzátette, hogy mostanra az orosz benzin hiánycikké vált, a gáz és az olaj pedig gyorsan égő anyaggá.

Brovdi arról híresült el, hogy kíméletlenül támad civil infrastruktúrát is orosz területeken válaszul az ukrán civil infrastruktúrát ért orosz pusztításra. Ukrajnában lényegében mindennaposak az áramszünetek az orosz rakéták tevékenysége nyomán.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12407 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
üzemanyag

Eljött a nap: általános üzemanyagár-csökkentést jelenthetnek be hétfőn Magyarországon – ez már az ukrán béke előszele

Az olaj világpiac ára nagyot csökkent múlt héten, és hétfő reggel sem pattant vissza.
6 perc
gazda

Ezt is megértük: nem tud elég élelmiszert exportálni az EU agrárnagyhatalma

Bajban az unió legnagyobb termelője.
10 perc
üzemanyagpiac

Kínos: Oroszország helyett Ukrajnát találták telibe az amerikai olajszankciók – beindult drágulás és nincs megállás

Ukrajnában a gázolaj ára érezhetően emelkedni kezdett, a benziné pedig mérsékelten, de folyamatosan kúszik felfelé.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu