Teljes káosz a magyar-szerb határon, 15 órás várakozás az EES miatt – rettegnek tőle, hogy mi lesz az ünnepek alatt

Több mint 10 órát is várhatnak a szerb útlevéllel utazók a határon az EES miatt.
VG
2025.11.14, 06:32
Frissítve: 2025.11.14, 06:44

A szerb határátkelőkön kialakult torlódások,  amelyeket az Európai Unió új határregisztrációs rendszere (EES) okoz,  várhatóak voltak, ám a mostani helyzet minden előrejelzést felülmúlt – közölte Aleksandar Senicic, a Szerbiai Utazási Irodák Nemzeti Szövetségének vezetője.

Európai Unió, EES, EU, ETIAS kilépés, belépés, határellenőrzés Schengeni övezet
 Brutális várakozás a magyar–szerb határon / Fotó: Ivan Marc / Shutterstock

Elmondása szerint a rendőrök felkészültsége, a rendszer technikai működése és az esetleges meghibásodások mind olyan tényezők voltak, amelyekre már korábban felhívták a figyelmet.

Senicic hangsúlyozta: bár ünnepnapokon korábban is előfordultak többórás várakozások a magyar–szerb határon, az új elektronikus rendszer most tovább lassítja az átkelést. A 10–15 órás várakozásokra azonban senki sem számított. 

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy elindult Magyarországon az Európai Unió új határregisztrációs rendszere. 

Az EES keretében elsőként a tompai–kelebiai átkelőn kezdték meg az elektronikus adatgyűjtést a harmadik országból érkező utasokról. 

A rendszert november közepéig minden magyar–szerb határátkelőn életbe léptetik. A határátlépőktől arcfotót és ujjlenyomatot vesznek.

A Magyar Szó cikke szerint az EES rendszer azért okoz torlódást, mert az EU-ba való belépést és kilépést is külön-külön rögzíteni kell, így a visszaút is elhúzódik.

A szövetség vezetője hozzátette, hogy a turisták és a szakmai szervezetek már panaszokat küldtek az Európai Bizottságnak, de választ egyelőre nem kaptak.

Véleménye szerint az Európai Unió mindenképpen ragaszkodik ahhoz, hogy a rendszer teljes körűen működjön 2026 áprilisára, annak ellenére, hogy ez elriaszthatja az utazókat.

Mint mondta, javaslatot tettek a fuvarozók számára bevezetendő „zöld sávokra”, valamint az utasok előzetes regisztrációjára a nagyvárosokban, ám ezekre az EU eddig nem reagált.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

