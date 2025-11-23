Manfred Weber nyilvánosságra hozta a tervét: az Európai Uniót egy katonai szövetséggé kell alakítani – nem lehet mindig az USA-ra várni

Az Európai Unió európai NATO-vá alakítását követelte Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti frakciójának vezetője vasárnap az Egyesült Államok által javasolt, az ukrajnai háború befejezését célzó béketervvel kapcsolatos vitában.

Manfred Weber nyilvánosságra hozta a tervét / Fotó: Hans Lucas / AFP

„Nem hagyatkozhatunk többé teljes mértékben az Egyesült Államokra” – mondta Weber a Bild am Sonntag című német vasárnapi lapnak nyilatkozva. Úgy fogalmazott, hogy „történelmi pillanatokat élünk”. Szerinte nemcsak Ukrajnáról van szó, hanem „mindannyiunk biztonságáról”.

A néhány napja ismertetett amerikai béketervet is bírálta,

különös tekintettel arra, hogy Ukrajnának a dokumentum rendelkezései szerint egyebek között területeket kellene feladnia és korlátoznia a hadserege méretét. A német politikus szerint nem lehet a kijevi vezetést területi engedményekre kényszeríteni. Emellett katonai értelemben meg kell erősíteni, nem pedig meggyengíteni – mondta.

Korábban Ursula Von der Leyen úgy fogalmazott, hogy üdvözlik az Egyesült Államok Ukrajna békéjének megteremtése érdekében kifejtett erőfeszítéseit, a 28 pontos béketerv fontos, az igazságos és tartós békéhez elengedhetetlen elemeket tartalmaz.

Vasárnap Genfben megkezdődtek az Ukrajna és nyugati szövetségesei közötti tárgyalások az Egyesült Államok által javasolt, a háború befejezését célzó béketervről. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt mondta, hogy várja a tárgyalások eredményét.

„Mindannyiunknak szükségünk van egy pozitív eredményre – mondta. – Az ukrán és az amerikai küldöttség, valamint európai partnereink küldöttsége szoros kapcsolatban áll egymással, és nagyon remélem, hogy lesz eredmény. Meg kell állítani a vérontást, és garantálni kell, hogy a háború ne törjön ki újra” – írta vasárnap a Telegramon.