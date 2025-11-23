Manfred Weber nyilvánosságra hozta a tervét: az Európai Uniót egy katonai szövetséggé kell alakítani – nem lehet mindig az USA-ra várni
Az Európai Unió európai NATO-vá alakítását követelte Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti frakciójának vezetője vasárnap az Egyesült Államok által javasolt, az ukrajnai háború befejezését célzó béketervvel kapcsolatos vitában.
„Nem hagyatkozhatunk többé teljes mértékben az Egyesült Államokra” – mondta Weber a Bild am Sonntag című német vasárnapi lapnak nyilatkozva. Úgy fogalmazott, hogy „történelmi pillanatokat élünk”. Szerinte nemcsak Ukrajnáról van szó, hanem „mindannyiunk biztonságáról”.
A néhány napja ismertetett amerikai béketervet is bírálta,
különös tekintettel arra, hogy Ukrajnának a dokumentum rendelkezései szerint egyebek között területeket kellene feladnia és korlátoznia a hadserege méretét. A német politikus szerint nem lehet a kijevi vezetést területi engedményekre kényszeríteni. Emellett katonai értelemben meg kell erősíteni, nem pedig meggyengíteni – mondta.
Korábban Ursula Von der Leyen úgy fogalmazott, hogy üdvözlik az Egyesült Államok Ukrajna békéjének megteremtése érdekében kifejtett erőfeszítéseit, a 28 pontos béketerv fontos, az igazságos és tartós békéhez elengedhetetlen elemeket tartalmaz.
Vasárnap Genfben megkezdődtek az Ukrajna és nyugati szövetségesei közötti tárgyalások az Egyesült Államok által javasolt, a háború befejezését célzó béketervről. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt mondta, hogy várja a tárgyalások eredményét.
„Mindannyiunknak szükségünk van egy pozitív eredményre – mondta. – Az ukrán és az amerikai küldöttség, valamint európai partnereink küldöttsége szoros kapcsolatban áll egymással, és nagyon remélem, hogy lesz eredmény. Meg kell állítani a vérontást, és garantálni kell, hogy a háború ne törjön ki újra” – írta vasárnap a Telegramon.