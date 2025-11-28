Megszorítások: pontosan úgy sumákol most Magyar Péter, mint Gyurcsány Ferenc 2006-ban a vizitdíjról

Hiába próbálja eltitkolni, napról napra egyre több részlet derül ki a Tisza Párt gazdasági terveiről. Hétfőn írta meg az Index, hogy a laphoz eljutott a „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” nevezetű több száz oldalas gazdasági programtervezet, ami több ezer milliárd értékű megszorítást tartalmaz. Bár Magyar Péter elnök tagadta a dokumentum valódiságát, rengeteg jel utal arra, hogy a színfalak mögött a Bokros-csomaghoz mérhető sarcot kaphatnak a magyarok a nyakukba a Tisza esetleges választási győzelme esetén.

Megszorítások: pontosan úgy hazudik Magyar Péter, mint Gyurcsány Ferenc 2006-ban a vizitdíjról / Fotó: AFP/MTI

Megszorítások: amiről nem szabad beszélni

Ennek egyik legjobb bizonyítéka Tarr Zoltán etyeki fórumán elmondott beszéde, ahol a Tisza alelnöke lényegében beismerte, hogy adóemelésre és megszorításokra készülnek, azonban erről nem szabad beszélni a választás előtt, mert abba a saját megfogalmazása szerint is belebuknának.

"Előbb a választást kell megnyerni, mert utána mindent lehet"

– fogalamaz a politikus. Konkrétumot ugyan nem mondott, de a szövegkörnyezet és az egész gondolatmenet egyértelműen a többkulcsos adórendszer bevezetésére vonatkozik. Az csak később derül ki, hogy a párt tényleg eltörölné a jelenlegi egykulcsos szja-rendszert, és helyette visszatérnének a 2010 előtt alkalmazott progresszív adózáshoz. A Tisza Párt gazdasági kabinetjének tervei szerint csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már a medián- és az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne. A legfelső adókulcs 33 százalékos lenne.

Ezeket Magyar Péter természetese tagadta, de beszédes, hogy az Index által közölt dokumentum közlése után 4 napnak kellett eltelnie, mire eszébe jutott a pártelnöknek, hogy ők az adócsökkentés pártja. Végül bedobta, hogy 9 százalékos szja-kulcsot alkalmaznának a minimálbér esetében és visszahoznák az adójóváírást.

Nem utolsó sorban arra is érdemes felhívni a figyelmet, hogy ha mást nem is, de a Tisza programjáról azért annyit lehet tudni, hogy működő Magyarország megteremtését tűzték ki zászlajukra. Ez elvileg a közszolgáltatások javítását takarhatja, ami viszont feltételezi, több forrást akar bizonyos szektorokba csoportosítani. Ez nyilvánvalóan az emberek és vállalatok megsarcolásából származhat, az persze más kérdés, hogy milyen hatékonysággal teszi.