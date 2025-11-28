Megszorítások: pontosan úgy sumákol most Magyar Péter, mint Gyurcsány Ferenc 2006-ban a vizitdíjról
Hiába próbálja eltitkolni, napról napra egyre több részlet derül ki a Tisza Párt gazdasági terveiről. Hétfőn írta meg az Index, hogy a laphoz eljutott a „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” nevezetű több száz oldalas gazdasági programtervezet, ami több ezer milliárd értékű megszorítást tartalmaz. Bár Magyar Péter elnök tagadta a dokumentum valódiságát, rengeteg jel utal arra, hogy a színfalak mögött a Bokros-csomaghoz mérhető sarcot kaphatnak a magyarok a nyakukba a Tisza esetleges választási győzelme esetén.
Megszorítások: amiről nem szabad beszélni
Ennek egyik legjobb bizonyítéka Tarr Zoltán etyeki fórumán elmondott beszéde, ahol a Tisza alelnöke lényegében beismerte, hogy adóemelésre és megszorításokra készülnek, azonban erről nem szabad beszélni a választás előtt, mert abba a saját megfogalmazása szerint is belebuknának.
"Előbb a választást kell megnyerni, mert utána mindent lehet"
– fogalamaz a politikus. Konkrétumot ugyan nem mondott, de a szövegkörnyezet és az egész gondolatmenet egyértelműen a többkulcsos adórendszer bevezetésére vonatkozik. Az csak később derül ki, hogy a párt tényleg eltörölné a jelenlegi egykulcsos szja-rendszert, és helyette visszatérnének a 2010 előtt alkalmazott progresszív adózáshoz. A Tisza Párt gazdasági kabinetjének tervei szerint csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már a medián- és az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne. A legfelső adókulcs 33 százalékos lenne.
Ezeket Magyar Péter természetese tagadta, de beszédes, hogy az Index által közölt dokumentum közlése után 4 napnak kellett eltelnie, mire eszébe jutott a pártelnöknek, hogy ők az adócsökkentés pártja. Végül bedobta, hogy 9 százalékos szja-kulcsot alkalmaznának a minimálbér esetében és visszahoznák az adójóváírást.
Nem utolsó sorban arra is érdemes felhívni a figyelmet, hogy ha mást nem is, de a Tisza programjáról azért annyit lehet tudni, hogy működő Magyarország megteremtését tűzték ki zászlajukra. Ez elvileg a közszolgáltatások javítását takarhatja, ami viszont feltételezi, több forrást akar bizonyos szektorokba csoportosítani. Ez nyilvánvalóan az emberek és vállalatok megsarcolásából származhat, az persze más kérdés, hogy milyen hatékonysággal teszi.
Gyurcsány Ferenc 2006-os mondatait is idézhette volna Magyar Péter
Magyar Péter és a Tisza Párt tagadása kísértetiesen hasonlít a 2006-os választási kampány történéseire. A kampányban végig következetesen tagadta Gyurcsány Ferenc vezette MSZP–SZDSZ-kormány, hogy kórházi napidíjat vagy vizitdíjat akar bevezetni. Még a 2006-os tévévitában is előkerültek a megszorítások, amelyeket élből elutasított Gyurcsány Ferenc, sőt Orbán Viktort vádolta meg.
Nem akarhat igaztalan módon nyerni! Nem igaz vádakkal választást nyerni az nem igaz országhoz vezet
– mondta Gyurcsány Orbán Viktornak, lényegében őt vádolva hazugsággal. Ehhez képest pár héttel a választás megnyerése után rögtön az első dolga volt a balliberális kormánynak, hogy bejelentették a megszorításokat, köztük a kórházi napidíj és vizitdíj bevezetését. Amikor a volt kormányfőt arról kérdezték, hogy miért nem vallotta be a kampányban, hogy mire készültek, azzal védekezett, hogy nem hazudtak, csak nem bontották ki az igazság minden részletét.
Ebadó, vagyonadó, 32 százalékos áfakulcs
A héten napvilágra került dokumentum – amelyet az Index mellett a Világgazdaság is megszerzett – minden társadalmi csoportot hátrányosan érintene. A mikrovállalkozások 9 százalékos társasági adókulccsal számolhatnának, ellenben
- a kis cégeknek már 13,5,
- a közepeseknek 18,
- a nagyoknak 21,5,
- a multiknak pedig 25 százalék adót kellene leróniuk.
A fejlesztési adókedvezmény szabályait is figyelembe véve a módosítások 1000-1200 milliárdos megszorítást jelentenének. A kkv-kat érintően megannyi módosítást is sürget a javaslatgyűjtemény.
A kata lényegében megszűnne, ahogy az ekho is, a kiva nagyon kevesek számára maradna nyitva, mindezt pedig egy induló mikrovállalkozásoknak szóló adóval ellensúlyoznák csupán. Ezekkel a változtatásokkal újabb 90 milliárd forintos adóemelés történne meg. Mi ez, ha nem baloldali megszorítócsomag? – tehetjük fel a kérdést. S akkor még nem említettük, hogy korlátoznák az áfa-visszatérítést a kiskereskedelemben és a vendéglátásban.
A legnagyobb falat azonban még hátravan. Gyermekvédelmi hozzájárulás címen nem kevesebb, mint 2500 milliárd forintos adóemelést tartalmaz a Tisza Párt szakértőinek tervezete. A gazdálkodó szervezetek nettó árbevételük másfél százalékát rónák le így, pontosan ennyit bizonyos bevételükből az egyesületek és az egyházak. Lenne kedvezmény, de a bevétel bődületes.
Több száz oldalas baloldali megszorítócsomag ugyanis tartalmaz egyebek mellett progresszív személyi jövedelemadót, amely 22 és 33 százalékos kulcsot is alkalmazna. Így már a bruttó 416 ezer forint fölött keresőknek is 22 százalékra ugrana az szja-ja. Emellett a kedvezmények megnyirbálását is, aminek nyomán egy átlagos magyar családnak 30 százalékkal csökkentenék a családi adókedvezményét.
Szerepel a tiszás tervek között 32 százalékos forgalmi adó az 1600 köbcenti feletti autókra, azok alkatrészeire, az alkoholos italokra és a dohánytermékekre. Ha mindez nem lenne elég, bevezetnék az eb- és macskaadót és 4 százalékos különadót vetnének ki a házi kedvencek termékeire, például a tápokra és az almokra.
A baloldali megszorítócsomagban jönne még 20 százalékos özvegyinyugdíj-adó , de egyébként is felforgatnák a társadalombiztosítást. Privatizálnák az egészségügyet és a nyugdíjrendszert: a munkavállaló csak a várható legalacsonyabb nyugdíj és leggyengébb egészségügyi alapellátás esetén is többet fizetne, mint a mostani rendszerben.
A vagyonadó is szintén a tervük része, amit 500 millió forintos értékhatárnál húznának meg. Európa egyetlen országában, Spanyolországban alkalmazott adónemmel kapcsolatban nem árt tudni, hogy óriási terhet rak az állam működésére, nem véletlen, hogy a legtöbb országban inkább kivezetik, mintsem alkalmaznák.
Két lehetőség van Orbán szerint
„Ez valami új hír? Eddig is tudtam” – így reagált Orbán Viktor miniszterelnök az Index kedd reggel megjelent cikkére. Ahogy beszámoltunk róla, a portál megszerezte a Tisza Párt több száz oldalas gazdasági programját. A „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” című tervezetből az derül ki, hogy a kormányzásra készülő ellenzéki párt 1300 milliárd forintos megszorításra készülhet.
A végén mindenkitől, nem kell meglepődni: megemelik az áfát, lesz vagyonadó, meg lesznek különadók és az emberektől elveszik a lóvét
– fogalmaz a Facebookra feltöltött videójában útban Zalaegerszeg felé a kormányfő, aki hozzáteszi, hogy két lehetőség van, vagy baloldal és adóemelés, vagy jobboldal és adócsökkentés.