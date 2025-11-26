Deviza
Tisza Párt
baloldali megszorítócsomag
felelős
megszorítócsomag

Leleplezte magát a megszorítócsomag felelőse? Nem akárkinek a társaságában ejtett el egy fontos megjegyzést

Magyar Péter akárhogyan is fenyegetőzik, a történésekből csupán egyetlen következtetés vonható le. A megszorítócsomag felelőse jó előre elárulhatta a Tisza tervét.
VG
2025.11.26, 18:57
Frissítve: 2025.11.26, 19:05

Magyar Péter tagad és perrel fenyeget mindenkit, aki beszámol az eltitkolt terveikről. Egészen pontosan arról a több száz oldalas, aprólékosan kidolgozott, baloldali megszorítócsomagra emlékeztető tiszás dokumentumról, amelyet az Index mellett a Világgazdaság is megszerzett és már több cikkben részletezett is.

megszorítócsomag felelőse, Magyar Péter
Megszorítócsomag felelőse: Magyar Péter embere elszólta magát / Fotó: Magyar Péter / Facebook

Magyar Péter szavainak ugyanakkor új megvilágítást ad a Tisza Párt egyik szereplőjének tavaly elejtett megjegyzése.

Megszorítócsomag felelőse: Magyar Péter embere elszólta magát

Dálnoki Áron bő egy éve látta vendégül az egyik Tisza-sziget házigazdájaként Kéri László politológust, aki az utóbbi időben Magyar Péterék szekerét tolja. Dálnoki az est során maga is beszélt és a kérdésekhez érve előbb arra utalt, hogy a Tisza már írja a kormányprogramot, majd közölte:

Nekem van szerencsém a gazdaságfejlesztési kormányprogramban részt venni.

Arra is célzást tett, hogy ebben a kollégái is segítik.

És hogy kicsoda Dálnoki Áron? Ő a Tisza gazdasági munkacsoportjának vezetője. Az Index több forrásból származó információja szerint elsősorban Dálnoki felelősségi körébe tartozott a súlyos megszorításokat tartalmazó csomag kidolgozása.

Vagyis a gazdasági munkacsoport-vezető már tavaly közölte, hogy kormányprogramot írnak, majd elkészül egy összecsiszolt, aláírt, hatalmas terjedelmű, főként gazdasági témákkal foglalkozó dokumentum, amelyért sajtóhírek szerint ő felelt.

Magyar Péter akárhogyan is fenyegetőzik, a történésekből csupán egyetlen következtetés vonható le.

Arról, hogy a baloldali megszorítócsomag hogyan érintené a lakosságot, itt írtunk, a vállalkozásokra leselkedő új közterheket pedig ebben a cikkünkben foglaltuk össze.

Ők állhatnak a baloldali megszorítócsomag hátterében
A kiszivárgott dokumentumon ugyan szerepelnek szerepelnek aláírások, de nem olvashatók. Vannak azonban többen is, akik a nyilvánosságban a baloldali megszorítócsomagra kísértetiesen hasonlító elképzeléseket hirdetnek.

